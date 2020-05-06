День піхоти – кращі привітання в листівках

В Україні вдруге відзначається День піхоти Збройних сил України.

Привітати піхотинців можна яскравою листівкою, яку розробили дизайнери Факти ICTV.

Ми зібрали для вас найкращі привітання в картинках.

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Як повідомляли Факти ICTV, Указ про встановлення Дня піхоти президент підписав 19 квітня 2019 року.

Метою свята є вшанування мужності та героїзму воїнів Сухопутних військ Збройних сил України.