23 жовтня у Києві знову зафіксували рекордну кількість нових випадків коронавірусу – 635.

Загалом у столиці 33 135 підтверджених випадків захворювання на коронавірус.

За час пандемії вірус забрав життя 656 людей, за добу – 14 українців. Усього коронавірус подолали 11 489 мешканців Києва, за добу – 185 осіб.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: