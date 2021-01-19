Станом на 19 січня коронавірус у Києві виявили ще у 637 осіб. Загалом у столиці 123 634 підтверджених випадків хвороби.

2 211 осіб померли від ускладнень, викликаних Covid-19 від початку епідемії у столиці, за добу – 16.

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Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: