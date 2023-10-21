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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Російський винищувач Су-35: характеристики та де в Україні їх встигли збити

Російський винищувач Су-35: характеристики та де в Україні їх встигли збити

Багатоцільовий російський винищувач Су-35 є бажаним літаком не тільки для Росії, але й для інших лідерів тоталітарних режимів, будь то Північна Корея чи Ісламська Республіка Іран.

І навіть попри те, що українська протиповітряна оборона вже вміє знищувати ці літаки РФ, Су-35 становлять серйозну загрозу для України в ході російсько-української війни.

Ця одиниця авіації, зокрема, раніше атакувала Одещину ракетами Х-59 та іншою зброєю з акваторії Чорного моря.

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Факти ICTV розповідають, що це за винищувач і для чого він призначений.

Су-35 призначений для перехоплення та знищення у далеких та ближніх боях усіх класів повітряних цілей. Також він використовується для ураження наземних та надводних об’єктів військ, наземної інфраструктури тощо.

Су-35 – це глибока модернізація винищувача Су-27. Новий винищувач поєднує в собі надманевреність, досконалі активні та пасивні засоби виявлення, високу надзвукову швидкість. Такі літаки здатні здійснювати тривалі польоти.

Раніше у збройних силах РФ заявляли, що російському винищувачу немає аналогів, хіба що американський літак п’ятого покоління F-22.

За даними російських ЗМІ, вартість винищувача Су-35 коливається від $98 млн до $104 млн.

Су-35 може нести вісім керованих ракет класу повітря-повітря — Р-27РЕ, Р-27ТЕ, Р-77, а також ракети малої дальності та ближнього бою (Р-73, Р-73М, Р-60М) та шість керованих ракет класу повітря-земля С-25ЛД, Х-29, Х-59М, Х-31А та П.

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Де в Україні вже встигли збити російські Су-35?

25 лютого повідомлялося, що винищувач МіГ-29 Повітряних сил ЗСУ знищив російський Су-35.

28 лютого Повітряні сили ЗСУ знищили п’ять ворожих винищувачів. Тоді у Генштабі ЗСУ повідомили, що це Су-30 та Су-35.

Вночі 1 березня у бою під Києвом українські пілоти на винищувачах МіГ-29 збили два ворожі літаки Су-35С.

13 березня командування Повітряних сил ЗСУ повідомило, що на одному зі стратегічних напрямків у Київській області група російських літаків Су-35, Су-34 та Су-25 намагалася завдати ракетно-бомбових ударів по оборонних редутах українських захисників. Наша ППО завдала ударів по літаках супротивника.

17 березня в небі над Київською областю українська ППО збила два ворожі літаки – Су-25 та Су-35.

3 квітня поблизу Ізюма, що на Харківщині, наші військові збили російський винищувач Су-35.

21 квітня Збройні сили України знищили два ворожі літаки — Су-34 та Су-35, — а також збили безпілотник російських загарбників.

25 квітня окупаційні війська втратили три літаки – Су-34, Су-35, Су-30.

21 травня окупаційні війська втратили один літак Су-35. Що саме стало причиною падіння винищувача, поки що невідомо.

28 вересня 2023 року Росія самостійно знищила один зі своїх Су-35, коли авіація РФ здійснювала політ над тимчасово окупованим Токмаком Запорізької області

Станом на 20 жовтня 2023 року Збройні сили України знищили 644 цілі авіації Російської Федерації.

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Армія Росії, Війна в Україні, Винищувачі для України, Літаки
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