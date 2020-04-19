По состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 343 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 330 случаев;

Волынская область — 150 случаев;

Днепропетровская область — 110 случаев;

Донецкая область — 16 случаев;

Житомирская область — 211 случаев;

Закарпатская область — 182 случая;

Запорожская область — 131 случай;

Ивано-Франковская область — 480 случаев;

Кировоградская область — 245 случаев;

г. Киев — 801 случай;

Киевская область — 304 случая;

Львовская область — 245 случаев;

Луганская область — 24 случая;

Николаевская область — 37 случаев;

Одесская область — 112 случаев;

Полтавская область — 61 случай;

Ровенская область — 308 случаев;

Сумская область — 83 случая;

Тернопольская область — 390 случаев;

Харьковская область — 67 случаев;

Херсонская область — 63 случая;

Хмельницкая область — 47 случаев;

Черновицкая область — 889 случаев;

Черкасская область — 151 случай;

Черниговская область — 12 случаев.

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