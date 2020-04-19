По состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.
В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 343 новых случая.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 330 случаев;
- Волынская область — 150 случаев;
- Днепропетровская область — 110 случаев;
- Донецкая область — 16 случаев;
- Житомирская область — 211 случаев;
- Закарпатская область — 182 случая;
- Запорожская область — 131 случай;
- Ивано-Франковская область — 480 случаев;
- Кировоградская область — 245 случаев;
- г. Киев — 801 случай;
- Киевская область — 304 случая;
- Львовская область — 245 случаев;
- Луганская область — 24 случая;
- Николаевская область — 37 случаев;
- Одесская область — 112 случаев;
- Полтавская область — 61 случай;
- Ровенская область — 308 случаев;
- Сумская область — 83 случая;
- Тернопольская область — 390 случаев;
- Харьковская область — 67 случаев;
- Херсонская область — 63 случая;
- Хмельницкая область — 47 случаев;
- Черновицкая область — 889 случаев;
- Черкасская область — 151 случай;
- Черниговская область — 12 случаев.
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