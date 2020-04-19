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Факты / Украина

Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на 9.30 19 апреля в Украине зафиксировано 5 449 случаев инфицирования новой коронавирусной инфекцией.

В целом 141 человек умер, а 347 пациентов выздоровели. За сутки было выявлено 343 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 330 случаев;
  • Волынская область — 150 случаев;
  • Днепропетровская область — 110 случаев;
  • Донецкая область — 16 случаев;
  • Житомирская область — 211 случаев;
  • Закарпатская область — 182 случая;
  • Запорожская область — 131 случай;
  • Ивано-Франковская область — 480 случаев;
  • Кировоградская область — 245 случаев;
  • г. Киев — 801 случай;
  • Киевская область — 304 случая;
  • Львовская область — 245 случаев;
  • Луганская область — 24 случая;
  • Николаевская область — 37 случаев;
  • Одесская область — 112 случаев;
  • Полтавская область — 61 случай;
  • Ровенская область — 308 случаев;
  • Сумская область — 83 случая;
  • Тернопольская область — 390 случаев;
  • Харьковская область — 67 случаев;
  • Херсонская область — 63 случая;
  • Хмельницкая область — 47 случаев;
  • Черновицкая область — 889 случаев;
  • Черкасская область — 151 случай;
  • Черниговская область — 12 случаев.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.

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