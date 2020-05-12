Как ходить в магазин за продуктами во время карантина: 10 правил от Комаровского

Во время похода в магазин необходимо придерживаться противоэпидемических правил.
Об этом рассказал педиатр Евгений Комаровский.
10 правил посещения магазина во время карантина от Комаровского:
1. Составьте план покупок;
2. Идите в знакомый магазин;
3. Избегайте часа пик;
4. Берите с собой санитайзер;
5. Поддерживайте дистанцию не менее 1 м от других;
6. Носите маску;
7. Не прикасайтесь к носу, рту, глазам;
8. Дезинфицируйте ручки тележек и корзин перед использованием;
9. Тщательно мойте руки после посещения магазина;
10. Если в магазине несколько этажей, то на нижние этажи нужно спускаться по лестнице, на верхние — на эскалаторе.
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