Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 июня в Киеве зафиксировали 3 956 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 53 новых.
Заболели трое медиков, два пациента умерло.
За последние сутки заболели:
- 21 женщина в возрасте от 36 в 76 лет;
- 3 девочек в возрасте 4, 5 и 6 лет;
- 27 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет;
- 2 мальчиков в возрасте 5 и 9 лет.
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В больницы города госпитализировали шесть пациентов.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева:
- Печерский район — 481 больных;
- Шевченковский район — 300 больных;
- Соломенский район — 365 больных;
- Днепровский район — 403 больных;
- Святошинский район — 318 больных;
- Деснянский район — 467 больных;
- Подольский район — 279 больных;
- Голосеевский район — 302 больных;
- Оболонский район — 330 больных;
- Дарницкий район — 712 больных.
Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.
В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.
За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.