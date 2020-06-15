Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 15 июня в Киеве зафиксировали 3 956 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 53 новых.

Заболели трое медиков, два пациента умерло.

За последние сутки заболели:

21 женщина в возрасте от 36 в 76 лет;

3 девочек в возрасте 4, 5 и 6 лет;

27 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет;

2 мальчиков в возрасте 5 и 9 лет.

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В больницы города госпитализировали шесть пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

Печерский район — 481 больных;

Шевченковский район — 300 больных;

Соломенский район — 365 больных;

Днепровский район — 403 больных;

Святошинский район — 318 больных;

Деснянский район — 467 больных;

Подольский район — 279 больных;

Голосеевский район — 302 больных;

Оболонский район — 330 больных;

Дарницкий район — 712 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.

В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.

За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.