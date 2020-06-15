Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 15 июня в Киеве зафиксировали 3 956 подтвержденных случая заболевания коронавирусом, за сутки — 53 новых.

Заболели трое медиков, два пациента умерло.

За последние сутки заболели:

  • 21 женщина в возрасте от 36 в 76 лет;
  • 3 девочек в возрасте 4, 5 и 6 лет;
  • 27 мужчин в возрасте от 20 до 87 лет;
  • 2 мальчиков в возрасте 5 и 9 лет.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения

В больницы города госпитализировали шесть пациентов.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева:

  • Печерский район — 481 больных;
  • Шевченковский район — 300 больных;
  • Соломенский район — 365 больных;
  • Днепровский район — 403 больных;
  • Святошинский район — 318 больных;
  • Деснянский район — 467 больных;
  • Подольский район — 279 больных;
  • Голосеевский район — 302 больных;
  • Оболонский район — 330 больных;
  • Дарницкий район — 712 больных.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 13 июня 2020 года в Украине зафиксировали очередной антирекорд распространения коронавируса.

В стране — 30 506 случаев заражения вирусом, а за последние сутки — 753 новых.

За период пандемии в Украине от коронавируса умерло 880 человек, 10 — за последние сутки.

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