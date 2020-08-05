Во время пандемии Covid-19 нужно соблюдать ряд правил, чтобы не заболеть коронавирусом.

Читайте: Коронавирус в Украине — статистика распространения по областям

ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

Факты ICTV пообщались со специалистом, который дал свои рекомендации по профилактике коронавируса.

Как не заболеть коронавирусом?

1) Ограничить контакт с реальными или потенциальными больными коронавирусом.

— Необходимо ограничить посещение мест массового скопления людей, социальные контакты, особенно если вы относитесь к группе риска по развитию острых респираторных инфекций. К этой группе относятся люди старше 60 лет, беременные, люди, страдающие диабетом, онкопатологией, бронхиальной астмой, хронической почечной недостаточностью, аутоиммунными заболеваниями, — комментирует врач-педиатр, медицинский блогер Денис Арман.

2) Использовать защитные перчатки или обрабатывать руки антисептиком.

— Постоянное использование перчаток может приводить к дерматитам. Поэтому важно не сколько использование перчаток, сколько поддержание личной гигиены, — добавляет Денис Арман.

3) Важно и нужно придерживаться элементарных правил личной гигиены.

— Это банально, но сейчас это может спасти вам жизнь, — подводит итог эксперт.

Симптомы коронавируса по дням

Китайские ученые еще в мае опубликовали симптомы коронавируса по дням.

За основу исследования были взяты истории болезней пациентов двух больниц из города Уханя, которые лечились после 29 декабря и выписались или умерли до 31 января.

В целом период выздоровления занимает около 22 дня, но некоторые пациенты умирали на 18 день.

Источник: ВОЗ