Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 24 августа в столице уже 12 023 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 207 жителей Киева.
За последние сутки заболели:
- 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
- 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;
- семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.
В больницы столицы за прошедшие сутки попали 29 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.
Выздоровели за сутки 60 человека. Всего коронавирус преодолели 3 826 жителей Киева.
Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 39, в Днепровском — 28, Соломенском районе — 26.
Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 23 августа:
- Голосеевский — 953;
- Дарницкий — 1 955;
- Деснянский — 1 488;
- Днепровский — 1 420;
- Оболонский — 1 082;
- Печерский — 1 060;
- Подольский — 760;
- Святошинский — 1 036;
- Соломенский — 1 313;
- Шевченковский — 956.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.
Коронавирус в Украине
Согласно статистике коронавируса в Украине 24 августа, за сутки зафиксировали еще 1 799 случаев. Всего в Украине уже 106 757 больных.
В то же время полностью выздоровели уже 52 524 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 289 человек.