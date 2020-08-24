Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 24 августа в столице уже 12 023 подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 207 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;

75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;

семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 29 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 60 человека. Всего коронавирус преодолели 3 826 жителей Киева.

Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 39, в Днепровском — 28, Соломенском районе — 26.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 23 августа:

Голосеевский — 953;

Дарницкий — 1 955;

Деснянский — 1 488;

Днепровский — 1 420;

Оболонский — 1 082;

Печерский — 1 060;

Подольский — 760;

Святошинский — 1 036;

Соломенский — 1 313;

Шевченковский — 956.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 24 августа, за сутки зафиксировали еще 1 799 случаев. Всего в Украине уже 106 757 больных.

В то же время полностью выздоровели уже 52 524 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 289 человек.