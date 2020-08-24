Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 24 августа в столице уже 12 023  подтвержденных случаев коронавируса. За прошедшие сутки Covid-19 обнаружили у 207 жителей Киева.

За последние сутки заболели:

  • 119 женщин в возрасте от 18 до 85 лет;
  • 75 мужчин в возрасте от 21 до 83 лет;
  • семь девочек от 1 до 15 лет и восемь мальчиков от 1 года до 11.

В больницы столицы за прошедшие сутки попали 29 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 60 человека. Всего коронавирус преодолели 3 826 жителей Киева.

Количество больных растет во всех районах столицы. Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском районе — 39, в Днепровском — 28, Соломенском районе — 26.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева по состоянию на 23 августа:

  • Голосеевский — 953;
  • Дарницкий — 1 955;
  • Деснянский — 1 488;
  • Днепровский — 1 420;
  • Оболонский — 1 082;
  • Печерский — 1 060;
  • Подольский — 760;
  • Святошинский — 1 036;
  • Соломенский — 1 313;
  • Шевченковский — 956.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

Согласно статистике коронавируса в Украине 24 августа, за сутки зафиксировали еще 1 799 случаев. Всего в Украине уже 106 757 больных.

В то же время полностью выздоровели уже 52 524 пациентов, а за сутки болезнь побороли еще 289 человек.

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