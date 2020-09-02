Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 2 сентября коронавирус обнаружили у 332 жителей Киева. За сутки умерли пять человек.

В общем коронавирус унес жизни 213 киевлян.

На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.

Заболели:

• 180 женщин — от 19 до 84 лет;

• 137 чоловикыв — от 18 до 92 лет;

• шесть девочек — от 2 месяцев до 17 лет;

• девять мальчиков — от 1 года до 15 лет.

Заболели и 13 медиков.

В то же время выздоровели за сутки 68 человек, а всего 4 450 киевлян.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 59, Днепровском — 54, Деснянском районе — 47 случаев.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: