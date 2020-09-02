Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 2 сентября коронавирус обнаружили у 332 жителей Киева. За сутки умерли пять человек.
В общем коронавирус унес жизни 213 киевлян.
На сегодня в столице уже 13 878 подтвержденных случаев заболевания Covid-19.
Заболели:
• 180 женщин — от 19 до 84 лет;
• 137 чоловикыв — от 18 до 92 лет;
• шесть девочек — от 2 месяцев до 17 лет;
• девять мальчиков — от 1 года до 15 лет.
Заболели и 13 медиков.
В то же время выздоровели за сутки 68 человек, а всего 4 450 киевлян.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 59, Днепровском — 54, Деснянском районе — 47 случаев.
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Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.