Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 7 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 244 человек, в целом зафиксировано 15 276 случаев Covid-19.
За все время пандемии коронавирус унес жизни 242 киевлян, в течение суток — два летальных случая.
Выздоровели от Covid-19 уже 4 759 жителей столицы.
Заболели:
- 138 женщин в возрасте от 19 до 81 года
- 95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет
- 7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.
В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 50, Дарницькому- 36, в Соломенском районе — 28 случаев.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.