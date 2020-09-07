Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 7 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 244 человек, в целом зафиксировано 15 276 случаев Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 242 киевлян, в течение суток — два летальных случая.

Выздоровели от Covid-19 уже 4 759 жителей столицы.

Заболели:

138 женщин в возрасте от 19 до 81 года

95 мужчин в возрасте от 18 до 96 лет

7 девочек от 5 до 17 лет и 4 мальчика от 2 лет до 16.

В больницы столицы попали 24 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе — 50, Дарницькому- 36, в Соломенском районе — 28 случаев.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: