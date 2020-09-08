Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 8 сентября коронавирус в Киеве обнаружили у 235 человек, в целом зафиксировано 15 551 случаев Covid-19.

За все время пандемии коронавирус унес жизни 246 киевлян, в течение суток — четыре летальных случая.

Выздоровели от Covid-19 уже 4 826 жителей столицы.

Заболели:

123 женщины в возрасте от 20 до 83 лет;

97 мужчин в возрасте от 18 до 87 лет;

6 девочек от 3 до 17 лет;

9 мальчиков от 1 года до 17.

В больницы столицы попали 34 пациента. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Деснянском (37) и Шевченковском районах (35). В Днепровском районе — 30 случаев.

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Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: