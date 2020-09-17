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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 17 сентября в Киеве обнаружили еще 379 новых больных Covid-19.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 449.

За время пандемии от вируса умерли 296 киевлян, за сутки — пять человек. Выздороветь удалось 5 601 жителю Киева, за сутки — 82 пациентам.

Кто заболел за сутки:

  • 208 женщин — от 18 до 76 лет;
  • 130 мужчин — от 18 до 83 лет;
  • 20 девочек — от 7 месяцев до 16 лет;
  • 21 мальчик — от 3 лет до 17.

В больницы столицы попал 31 пациент, остальные — лечатся дома.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

  • Дарницком районе — 72;
  • Днепровском районе — 59;
  • Деснянском районе — 55.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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