По состоянию на 17 сентября в Киеве обнаружили еще 379 новых больных Covid-19.
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 449.
За время пандемии от вируса умерли 296 киевлян, за сутки — пять человек. Выздороветь удалось 5 601 жителю Киева, за сутки — 82 пациентам.
Кто заболел за сутки:
- 208 женщин — от 18 до 76 лет;
- 130 мужчин — от 18 до 83 лет;
- 20 девочек — от 7 месяцев до 16 лет;
- 21 мальчик — от 3 лет до 17.
В больницы столицы попал 31 пациент, остальные — лечатся дома.
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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:
- Дарницком районе — 72;
- Днепровском районе — 59;
- Деснянском районе — 55.
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.