По состоянию на 17 сентября в Киеве обнаружили еще 379 новых больных Covid-19.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 449.

За время пандемии от вируса умерли 296 киевлян, за сутки — пять человек. Выздороветь удалось 5 601 жителю Киева, за сутки — 82 пациентам.

Кто заболел за сутки:

208 женщин — от 18 до 76 лет;

130 мужчин — от 18 до 83 лет;

20 девочек — от 7 месяцев до 16 лет;

21 мальчик — от 3 лет до 17.

В больницы столицы попал 31 пациент, остальные — лечатся дома.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в:

Дарницком районе — 72;

Днепровском районе — 59;

Деснянском районе — 55.

Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: