По состоянию на 18 сентября в Киеве обнаружили еще 291 нового больного Covid-19.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 740.

За время пандемии от вируса умерли 304 киевлянина, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 742 жителя Киева, за сутки — 141 пациент.

Кто заболел за сутки:

151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;

119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;

10 девочек от 3 мес до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.

В больницы столицы попало 57 пациентов, остальные — лечатся дома.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Наибольшее количество случаев коронавируса в Деснянском районе — 61, Днепровском районе — 40 и Дарницком — 39 случаев.

Как в Киеве происходило ослабление карантина

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: