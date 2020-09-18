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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 18 сентября в Киеве обнаружили еще 291 нового больного Covid-19.

Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 740.

За время пандемии от вируса умерли 304 киевлянина, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 742 жителя Киева, за сутки — 141 пациент.

Кто заболел за сутки:

  • 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;
  • 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
  • 10 девочек от 3 мес до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.

В больницы столицы попало 57 пациентов, остальные — лечатся дома.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Наибольшее количество случаев коронавируса в Деснянском районе — 61, Днепровском районе — 40 и Дарницком — 39 случаев.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

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ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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