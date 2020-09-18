По состоянию на 18 сентября в Киеве обнаружили еще 291 нового больного Covid-19.
Подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в столице уже 18 740.
За время пандемии от вируса умерли 304 киевлянина, за сутки — восемь человек. Выздороветь удалось 5 742 жителя Киева, за сутки — 141 пациент.
Кто заболел за сутки:
- 151 женщина в возрасте от 18 до 89 лет;
- 119 мужчин в возрасте от 18 до 91 года;
- 10 девочек от 3 мес до 17 лет и 11 мальчиков от 4 дней до 17 лет.
В больницы столицы попало 57 пациентов, остальные — лечатся дома.
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Наибольшее количество случаев коронавируса в Деснянском районе — 61, Днепровском районе — 40 и Дарницком — 39 случаев.
Как в Киеве происходило ослабление карантина
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.