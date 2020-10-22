22 октября в Киеве зафиксировали рекордное количество новых случаев коронавируса — 631.

Всего в столице 32 500 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом.

За время пандемии вирус унес жизни 642 человека, за сутки — 15 украинцев. Всего коронавирус преодолели 11 304 жителя Киева, за сутки — 189 человек.

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Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: