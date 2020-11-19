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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Антирекорд — 1 348 новых случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 19 ноября зафиксировали 1 348 новых случаев коронавируса, всего заболело 55 203 человека.

За период пандемии от осложнений умерло 1 047 киевлян, за сутки 34 человека.

В то же время излечиться удалось 20 012 пациентам, за сутки 456.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Заболели:

  • 731 женщина в возрасте от 18 до 94 лет;
  • 554 мужчины в возрасте от 18 до 87 лет;
  • 33 девочки от одного месяца до 16 лет;
  • 30 мальчиков от одного месяца до 16 лет.

В стационарах медучреждений города лечится 107 пациентов. Другие — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 294, в Деснянском — 188 и в Соломенском районе — 166 случаев.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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