В Киеве по состоянию на 27 ноября зафиксировано 1 520 новых случаев коронавируса, всего заболело 65 539 человек.

За период пандемии от осложнений умерло 1 253 жителя Киева, за сутки — 26 человек.

В то же время излечиться удалось 22 317 пациентам, за последние сутки болезнь побороли 375 человек.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: