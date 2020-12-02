В Киеве по состоянию на 2 декабря зафиксировали 1 735 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.
Заболели:
- 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет
заболели в том числе и 69 медиков.
В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.
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Выздоровели за сутки всего больных за время пандемии — 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23 763 жителя Киева.
Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 277, Дарницком — 258, Соломенском районе — 214 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.