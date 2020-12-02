В Киеве по состоянию на 2 декабря зафиксировали 1 735 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.

Заболели:

922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет

684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет

57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет

заболели в том числе и 69 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки всего больных за время пандемии — 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23 763 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 277, Дарницком — 258, Соломенском районе — 214 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: