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Факты / Украина / Общество
Софія Телішевська |

Более 74 тыс. случаев: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве (Обновляется)

В Киеве по состоянию на 2 декабря зафиксировали 1 735 новых случаев коронавируса. Всего в столице заболели уже 74 012 человек.

Заболели:

  • 922 женщины в возрасте от 18 до 86 лет
    684 мужчины в возрасте от 18 до 96 лет
    57 девочек от 5 месяцев до 17 лет и 72 мальчика от 10 месяцев до 17 лет
    заболели в том числе и 69 медиков.

В больницы столицы прошедшие сутки госпитализировали 77 пациентов. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

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Выздоровели за сутки всего больных за время пандемии — 511 человек. Всего коронавирус преодолели 23 763 жителя Киева.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 277, Дарницком — 258, Соломенском районе — 214 случаев.

коронавірус у києві

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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