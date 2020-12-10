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Софія Телішевська |

1 899 за сутки: статистика заболеваемости Covid-19 в Киеве

В Киеве по состоянию на 10 декабря зафиксировали 1 899 новых случаев коронавируса.

В целом в столице заболели 86 437 человек.

Заболели:

  • 1 069 женщин в возрасте от 18 до 89 лет
  • 722 мужчины в возрасте от 19 до 85 лет
  • 61 девочка от 5 дней до 17 лет и 47 мальчиков от 2 до 17 лет;
  • заболел в том числе и 51 медик.

27 больных умерли. Всего от вируса умерли 1 525 киевлян. Выздоровели в столице за сутки 444 человека. Всего коронавирус преодолели 26 847 жителей Киева.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 138 человек. Остальные — на самоизоляции, под контролем врачей.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 356. В Дарницком — 315 и в Деснянском районе — 313 случаев.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

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