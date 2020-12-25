По состоянию на 25 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 038 человек.

Всего в столице зафиксировали 106 078 случаев Covid-19. За время пандемии в столице 1 802 человека умерли от вируса, 35 761 житель столицы выздоровел.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: