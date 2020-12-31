Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 31 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 332 человек. Всего в столице зафиксировали 111 471 случай Covid-19.

За прошедшие сутки умерли от болезни 22 человека. Всего за период пандемии в столице 1 919 летальных случаев от коронавируса. В то же время выздоровели 518 украинцев, в общем коронавирус преодолели 39 374 жителя столицы.

Заболели:

743 женщины в возрасте от 18 до 99 лет;

536 мужчин в возрасте от 18 до 90 лет;

29 девочек от 3 месяцев до 17 лет;

24 мальчика от 1 до 16 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Святошинском районе — 302, в Дарницком — 195 и Соломенском — 174.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: