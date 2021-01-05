По состоянию на 5 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 846 человек. Всего в столице зафиксировали 114 369 случаев Covid-19.

За сутки умерли 26 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 003 киевлян. Выздоровели за минувшие сутки 567 человек. Всего коронавирус преодолели 40 921 житель Киева.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: