Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 8 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 438 человек. Всего в столице зафиксировано 116 469 случаев Covid-19.

За минувшие сутки умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 052 киевлян.

Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего после коронавируса выздоровели 42 336 жителей Киева.

Заболели:

238 женщин в возрасте от 20 до 91 года;

179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет;

8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.

В больницы столицы госпитализировали 42 пациента.

Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 131, в Оболонском — 73 и в Деснянском районе — 58 случаев.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: