Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

По состоянию на 8 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у 438 человек. Всего в столице зафиксировано 116 469 случаев Covid-19.
За минувшие сутки умерли 11 человек. Всего коронавирус унес жизни 2 052 киевлян.
Выздоровели за минувшие сутки 126 человек. Всего после коронавируса выздоровели 42 336 жителей Киева.
Заболели:
- 238 женщин в возрасте от 20 до 91 года;
- 179 мужчин в возрасте от 20 до 88 лет;
- 8 девочек от 8 до 17 лет и 13 мальчиков от 1 до 17 лет.
В больницы столицы госпитализировали 42 пациента.
Больше всего случаев заболевания прошедшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 131, в Оболонском — 73 и в Деснянском районе — 58 случаев.
Симптомы коронавируса
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.
ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать лицо руками;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.