По состоянию на 9 марта в Киеве за сутки обнаружили 201 новый случай коронавируса.

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 142 517 человек.

За день семь человек умерли от вируса, в общем — 2 792. Выздоровели за время пандемии 96 330 человек.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: