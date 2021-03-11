По состоянию на 11 марта в Киеве за сутки обнаружили 853 новых случая коронавируса.

Всего за время пандемии в столице вирус подтвердили у 144 014 человек.

За день 25 человек умерли от вируса, в общем — 2 834. Выздоровели за время пандемии 97 220 человек, из них за последние сутки — 534.

Симптомы коронавируса

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса: