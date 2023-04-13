Ровно год тому назад, 13 апреля 2022 года, украинские военные провели невероятную и, казалось бы, невыполнимую операцию – уничтожили российский ракетный крейсер Москва, флагман Черноморского флота РФ.

Это действительно был потрясающий успех украинских защитников, ведь в последний раз Россия теряла свой флагман более столетия назад, еще в японской войне 1905 года. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал дату 13 апреля 2022 года последним днем доминирования российского флота на Черном море.

Что известно об уникальной операции по затоплению крейсера Москва и как это повлияло на дальнейшее течение войны – далее в материале.

Захват Змеиного и роль крейсера Москва

24 февраля 2022 года украинцы проснулись в новой реальности: громкие взрывы, воздушные тревоги и колонны войск РФ, вторгшиеся в наше государство на разных направлениях. Россия начала полномасштабную войну.

Уже к вечеру первого дня вторжения оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море. Этот небольшой скалистый остров площадью 20 га является ключевым для контроля Черноморской акватории и, по сути, определяет территориальные воды Украины на море.

Ракетный крейсер Москва принимал непосредственное участие в бомбардировке Змеиного.

– С крейсера Москва непосредственно осуществлялось управление флотом, который зашел, а также авиацией, которая затем заходила, — рассказал начальник пограничной заставы Богдан Гоцкий в документальном фильме Битва за остров Змеиный. Море.

Силы были неравные, враг обстреливал остров из ствольного корабельного оружия. Оккупанты выдвинули пограничникам ультиматум и требовали сложить оружие. Именно тогда был перехвачен разговор, во время которого украинский защитник указал правильный “курс” российскому кораблю.

Сначала сообщалось, что в боях за Змеиный погибли 13 украинских военных. Впоследствии выяснилось, что пограничники и морские пехотинцы попали в плен.

Тем временем ответ пограничника на угрозы российского крейсера Москва молниеносно стал крылатой фразой, символом мощного сопротивления украинцев и одним из самых популярных патриотических лозунгов не только в Украине, но и за ее пределами.

Позже вышла почтовая марка с символическим изображением этого диалога. Рисунок, использованный для марки, стал одним из самых распространенных образов войны.

Авторство культовой фразы сначала приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову – как оказалось, для конспирации и защиты настоящего автора, находившегося в плену.

Впоследствии выяснилось, что эти слова произнес военнослужащий Госпогранслужбы Украины, имя которого пока не раскрывают из соображений безопасности. Ведь только пограничники имели доступ к каналу радиопереговоров на острове Змеиный.

– Официально ни ГПСУ, ни ВСУ не могли называть автора фразы, потому что на тот момент находившиеся на острове военнослужащие были в плену. И это угрожало жизни, россияне активно искали, кто был автором слов, — рассказал спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире телемарафона Єдині новини.

Известно, что настоящего автора фразы о российском корабле уже освободили из плена, он продолжает защищать Украину.

Почему было важно уничтожить флагман флота РФ

После захвата Змеиного оккупанты завезли на остров большое количество техники и оружия: в частности, системы радиоэлектронной разведки, наблюдения, противовоздушной обороны, которые блокировали подход украинской авиации. А системы Град и Торнадо могли помешать любому судоходству.

Россия фактически взяла под полный контроль Черноморскую акваторию. Там постоянно патрулировали крейсер Москва и другие российские корабли.

Как объяснял командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, крейсер должен был прикрывать группировку Черноморского флота РФ.

Этот большой военный корабль водозамещением до 11,5 тыс. тонн россияне называли “убийцей авианосцев”. Он имел вооруженные артиллерийские установки, противокорабельные и зенитные ракеты, мощные системы ПВО и радиолокационную систему.

Чтобы деблокировать Черное море и судоходство, нужно было прежде всего избавиться от крейсера Москва.

– Это корабль, который был задействован для прикрытия группировки ПВО, созданной там. Назначение его заключалось в том, чтобы закрыть небо от наших Воздушных сил. Этот класс кораблей называют “убийцей авианосцев”: его стихия – это океан, в Черном море такому кораблю делать нечего. Ну, они его потеряли, – подчеркнул Неижпапа.

Как удалось отправить на дно крейсер Москва

Украинские военные постоянно следили за перемещениями крейсера. И вот 13 апреля 2022 года Военно-морские силы ВСУ получили возможность провести операцию, аналогов которой нет в современной истории.

Согласно реконструкции издания Украинская правда, которое общалось с осведомленными людьми из военной сферы, уничтожить флагман РФ помогли украинские ракеты Нептун, погодные условия и самоуверенность россиян.

Оккупанты были уверены в своей недосягаемости для Вооруженных сил Украины. Именно поэтому 13 апреля крейсер Москва приблизился к украинскому побережью на расстояние 120 км, что стало для него роковым шагом.

В тот день были неблагоприятные погодные условия: небо над Черным морем затянули тучи, в результате чего отслеживать цели в море не могли ни самолеты, ни беспилотники Байрактар, ни оптические спутники. К тому же у украинских защитников не было загоризонтных радаров, только обычные, которые практически не видят цели дальше, чем на 18 км.

– Они (оккупанты на крейсере, — Ред.) понимали, что с неба их не видно, с берега – тоже. Плюс у них очень серьезные комплексы ПВО на борту и другие системы защиты. Поэтому они подплыли на 120 км к украинскому берегу. И эта самоуверенность их и погубила, – рассказал в комментарии УП один из украинских ракетчиков, причастный к созданию Нептунов.

Около 16:00 в тот день оператор комплекса Нептун в Одесской области зафиксировал на радарах большой объект. В этом секторе Черного моря это мог быть только крейсер Москва.

Обычный радар не должен был зафиксировать цель на расстоянии 120 км. Здесь украинским воинам могла помочь природа. Сигналу из “коридора” между морем и плотными облаками некуда было деваться, он отражался от облаков к поверхности воды и обратно. И в какой-то момент радар обнаружил Москву.

Крейсер приблизился на расстояние, достижимое для ВСУ (120 км), и зашел в зону поражения украинских противокорабельных ракет Нептун. Они способны лететь на расстояние до 300 км на дозвуковой скорости в 900 км/ч и маневрировать. А на конечном участке траектории ракета летит над поверхностью воды на сверхнизкой высоте от 3 до 10 м. Таким образом, она становится незаметной для радаров врага.

После установления координат, получения подтверждения от союзников в сторону крейсера Москва были запущены две ракеты Нептун с небольшим интервалом. Обе попали в цель.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Подтверждением этому являются несколько фото, одно короткое видео и один перехват с российского буксира, безуспешно пытавшегося спасти флагман флота РФ, который шел ко дну вместе с сотнями членов экипажа.

– Остров, 4, я второй буксир, как слышите, прием? Второй буксир, подтверждаю – 690, нештатная, ч.1… Как слышите? Москва первый – две пробоины, винт встал, зарылся, ляжет на бок… Батарея повреждена, подтверждаю пробоины ниже ватерлинии. Мостик отрезан, молчит. Крен 30 градусов, ляжет на бок. Провести буксировку – нет хода на сближение, проводим посильное спасение экипажа, – говорится в перехвате, который показали в фильме Битва за остров Змеиный. Море.

После попадания ракет на крейсере возник сильный пожар, происходила детонация боеприпасов. Флагман российского флота получил очень серьезные повреждения и наклонился на бок.

Между тем российское Минобороны утверждало, что пожар якобы произошел в результате детонации боезапаса, экипаж эвакуировали, а сам корабль пытались буксировать в порт во временно оккупированном Крыму. При этом в РФ признали, что крейсер получил серьезные повреждения.

14 апреля 2022 года в Минобороны РФ наконец подтвердили потерю флагмана Черноморского флота. Российская пропаганда обнародовала заявление, что корабль якобы затонул из-за шторма во время его буксировки “в порт назначения”.

По данным источников УП, первые критические часы для буксировки корабля в оккупированный Крым были потеряны из-за шторма в Черном море. На следующий день он затих, но было поздно. Поэтому моряки с прибывших на место инцидента российских кораблей могли лишь наблюдать, как подбитый Нептунами крейсер Москва идет ко дну.

Судя по фото и видео, обнародованным OSINT-аналитиками, в тот момент море уже было идеально гладким, а над кораблем вздымался черный дым.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

По данным военного портала Defense Express, повреждения крейсера свидетельствуют, что от попадания ракет Нептун сдетонировал боезапас систем ПВО: С-300 Форт, ЗРК Оса, а также артустановок АК-630. При этом системы ПВО не были даже развернуты в боевое положение. Это может свидетельствовать о том, что экипаж Москвы “проспал” атаку ВСУ.

***BREAKING*** -> https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion First analysis, caveats apply, OSINT pic.twitter.com/b4FbBHsxLo — H I Sutton (@CovertShores) April 17, 2022

О количестве пострадавших и погибших оккупантов на крейсере Москва точно не известно. Штатная численность экипажа корабля, по разным данным, составляла от 510 до 758 человек.

Официально в РФ заявляли о 27 пропавших без вести и гибели одного военнослужащего по имени Иван Вахрушев. А 396 военных якобы удалось эвакуировать.

Впоследствии так называемый суд во временно оккупированном Севастополе признал погибшими 17 российских моряков, служивших на затонувшем крейсере.

По оценке издания Forbes Украина, крейсер Москва стал самой дорогой потерей РФ в войне против нашей страны. Его стоимость оценивается примерно в $750 млн.

Как удар по крейсеру Москва повлиял на ход войны

Затопление флагмана Черноморского флота РФ стало важной победой украинцев на море. Это событие имело и символическое, и военное значение.

Символическое состоит в том, что крейсер Москва должен был олицетворять военное могущество РФ на море, а ВСУ разрушили этот миф.

– Это флагман российского Черноморского флота, он уже немного устарел. Но это все еще символ российского военного могущества на Черном море, – объяснял в комментарии агентству BBC профессор Майкл Петерсен, директор изучения морского потенциала РФ при Военно-морском колледже США.

Что касается военного значения, то, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, уничтожение крейсера Москва позволило:

освободить остров Змеиный летом прошлого года;

заставить РФ разблокировать судоходные торговые пути в Черном море;

снизить уровень угроз с акватории моря;

нанести удар по морально-психологическому состоянию оккупантов;

заверить россиян, что деоккупация Крыма неизбежна.

В разведке подчеркнули, что уничтожение крейсера стало потрясающим успехом украинских военных.

А в Госпогранслужбе отметили, что потопление Москвы “не имеет аналогов в истории”.

Министр обороны Украины Алексей Резников, в свою очередь, сообщил, что 13 апреля 2022 года Военно-морские силы ВСУ “переписали вековую историю”.

– Событие было настолько вдохновляющим и одновременно невероятным, что многим казалось – это не может быть правдой. Ведь в последний раз Россия теряла свой флагман больше столетия тому назад. Наши воины сделали, казалось бы, невозможное. И это изменило ход истории. Ибо началась цепная реакция. Это был последний день доминирования российского флота на Черном море, – написал Резников на своей странице в Facebook.

Министр назвал три важных последствия этого события:

1. Успешное применение украинских ракет Нептун на такое расстояние убедило союзников не медлить с поставками противокорабельных ракет Harpoon.

2. После получения Harpoon украинские военные успешно применили и их, что привело к бегству российских оккупантов с острова Змеиный.

3. Освобождение Змеиного позволило открыть “зерновой коридор” через Черное море, благодаря которому Украина может экспортировать свою аграрную продукцию.

Резников уточнил, что без уничтожения крейсера Москва достичь этого результата было бы невозможно.

Министр напомнил, что теперь флот РФ “вынужден прятаться к югу и востоку от Крыма”, а планы Кремля о высадке десанта в районе Одессы остались в прошлом.

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