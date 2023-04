Ровно год тому назад, 13 апреля 2022 года, украинские военные провели невероятную и, казалось бы, невыполнимую операцию – уничтожили российский ракетный крейсер Москва, флагман Черноморского флота РФ.

Это действительно был потрясающий успех украинских защитников, ведь в последний раз Россия теряла свой флагман более столетия назад, еще в японской войне 1905 года. Министр обороны Украины Алексей Резников назвал дату 13 апреля 2022 года последним днем доминирования российского флота на Черном море.

Что известно об уникальной операции по затоплению крейсера Москва и как это повлияло на дальнейшее течение войны – далее в материале.

Захват Змеиного и роль крейсера Москва

24 февраля 2022 года украинцы проснулись в новой реальности: громкие взрывы, воздушные тревоги и колонны войск РФ, вторгшиеся в наше государство на разных направлениях. Россия начала полномасштабную войну.

Уже к вечеру первого дня вторжения оккупанты захватили остров Змеиный в Черном море. Этот небольшой скалистый остров площадью 20 га является ключевым для контроля Черноморской акватории и, по сути, определяет территориальные воды Украины на море.

Ракетный крейсер Москва принимал непосредственное участие в бомбардировке Змеиного.

Силы были неравные, враг обстреливал остров из ствольного корабельного оружия. Оккупанты выдвинули пограничникам ультиматум и требовали сложить оружие. Именно тогда был перехвачен разговор, во время которого украинский защитник указал правильный “курс” российскому кораблю.

Сначала сообщалось, что в боях за Змеиный погибли 13 украинских военных. Впоследствии выяснилось, что пограничники и морские пехотинцы попали в плен.

Тем временем ответ пограничника на угрозы российского крейсера Москва молниеносно стал крылатой фразой, символом мощного сопротивления украинцев и одним из самых популярных патриотических лозунгов не только в Украине, но и за ее пределами.

Позже вышла почтовая марка с символическим изображением этого диалога. Рисунок, использованный для марки, стал одним из самых распространенных образов войны.

Авторство культовой фразы сначала приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову – как оказалось, для конспирации и защиты настоящего автора, находившегося в плену.

Впоследствии выяснилось, что эти слова произнес военнослужащий Госпогранслужбы Украины, имя которого пока не раскрывают из соображений безопасности. Ведь только пограничники имели доступ к каналу радиопереговоров на острове Змеиный.

Известно, что настоящего автора фразы о российском корабле уже освободили из плена, он продолжает защищать Украину.

Почему было важно уничтожить флагман флота РФ

После захвата Змеиного оккупанты завезли на остров большое количество техники и оружия: в частности, системы радиоэлектронной разведки, наблюдения, противовоздушной обороны, которые блокировали подход украинской авиации. А системы Град и Торнадо могли помешать любому судоходству.

Россия фактически взяла под полный контроль Черноморскую акваторию. Там постоянно патрулировали крейсер Москва и другие российские корабли.

Как объяснял командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа, крейсер должен был прикрывать группировку Черноморского флота РФ.

Этот большой военный корабль водозамещением до 11,5 тыс. тонн россияне называли “убийцей авианосцев”. Он имел вооруженные артиллерийские установки, противокорабельные и зенитные ракеты, мощные системы ПВО и радиолокационную систему.

Чтобы деблокировать Черное море и судоходство, нужно было прежде всего избавиться от крейсера Москва.

Как удалось отправить на дно крейсер Москва

Украинские военные постоянно следили за перемещениями крейсера. И вот 13 апреля 2022 года Военно-морские силы ВСУ получили возможность провести операцию, аналогов которой нет в современной истории.

Согласно реконструкции издания Украинская правда, которое общалось с осведомленными людьми из военной сферы, уничтожить флагман РФ помогли украинские ракеты Нептун, погодные условия и самоуверенность россиян.

Оккупанты были уверены в своей недосягаемости для Вооруженных сил Украины. Именно поэтому 13 апреля крейсер Москва приблизился к украинскому побережью на расстояние 120 км, что стало для него роковым шагом.

В тот день были неблагоприятные погодные условия: небо над Черным морем затянули тучи, в результате чего отслеживать цели в море не могли ни самолеты, ни беспилотники Байрактар, ни оптические спутники. К тому же у украинских защитников не было загоризонтных радаров, только обычные, которые практически не видят цели дальше, чем на 18 км.

Около 16:00 в тот день оператор комплекса Нептун в Одесской области зафиксировал на радарах большой объект. В этом секторе Черного моря это мог быть только крейсер Москва.

Обычный радар не должен был зафиксировать цель на расстоянии 120 км. Здесь украинским воинам могла помочь природа. Сигналу из “коридора” между морем и плотными облаками некуда было деваться, он отражался от облаков к поверхности воды и обратно. И в какой-то момент радар обнаружил Москву.

После установления координат, получения подтверждения от союзников в сторону крейсера Москва были запущены две ракеты Нептун с небольшим интервалом. Обе попали в цель.

Подтверждением этому являются несколько фото, одно короткое видео и один перехват с российского буксира, безуспешно пытавшегося спасти флагман флота РФ, который шел ко дну вместе с сотнями членов экипажа.

После попадания ракет на крейсере возник сильный пожар, происходила детонация боеприпасов. Флагман российского флота получил очень серьезные повреждения и наклонился на бок.

Между тем российское Минобороны утверждало, что пожар якобы произошел в результате детонации боезапаса, экипаж эвакуировали, а сам корабль пытались буксировать в порт во временно оккупированном Крыму. При этом в РФ признали, что крейсер получил серьезные повреждения.

14 апреля 2022 года в Минобороны РФ наконец подтвердили потерю флагмана Черноморского флота. Российская пропаганда обнародовала заявление, что корабль якобы затонул из-за шторма во время его буксировки “в порт назначения”.

По данным источников УП, первые критические часы для буксировки корабля в оккупированный Крым были потеряны из-за шторма в Черном море. На следующий день он затих, но было поздно. Поэтому моряки с прибывших на место инцидента российских кораблей могли лишь наблюдать, как подбитый Нептунами крейсер Москва идет ко дну.

Судя по фото и видео, обнародованным OSINT-аналитиками, в тот момент море уже было идеально гладким, а над кораблем вздымался черный дым.

По данным военного портала Defense Express, повреждения крейсера свидетельствуют, что от попадания ракет Нептун сдетонировал боезапас систем ПВО: С-300 Форт, ЗРК Оса, а также артустановок АК-630. При этом системы ПВО не были даже развернуты в боевое положение. Это может свидетельствовать о том, что экипаж Москвы “проспал” атаку ВСУ.

