Принудительное изъятие недвижимости: что изменит законопроект №8225 и когда вступит в силу

В конце 2022 года в Верховной Раде зарегистрировали законопроект №8225, который предусматривает внесение изменений в некоторые законы Украины относительно принудительного изъятия, отчуждения земельных участков и других объектов недвижимого имущества.

Что предусматривает законопроект №8225, когда он вступит в силу, а также текст проекта – читайте в материале Фактов ICTV.

Законопроект №8225 – о чем

Проект №8225 предусматривает на период действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения возможность принудительно изымать землю или недвижимость украинцев для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры.

По словам юриста Александра Моргуна, законопроект №8225 предусматривает принудительное изъятие земельных участков и другого недвижимого имущества без согласия собственника и суда.

— Это касается не всех объектов недвижимого имущества, а только тех, которые соответствующими специалистами будут определены, какие те, что необходимы для строительства, восстановления или реконструкции объектов критической инфраструктуры, — говорит юрист.

Моргун добавляет, если потребуется, чтобы через ваш земельный участок проходили новые линии электросетей или трубопровод, или на нем необходимо будет построить новый объект критической инфраструктуры (например, электростанцию), то такой участок действительно может быть принудительно изъят без согласия собственника и соответствующего решения суда.

— Хоть эта норма действительно страшно звучит, но в определенной степени она необходима для восстановления государства, — говорит юрист.

На принудительно изъятых участках будут строить объекты критической инфраструктуры I и II категории:

I категория критичности — особо важные объекты, имеющие общегосударственное значение и значительное влияние на другие объекты критической инфраструктуры, нарушение функционирования которых приведет к возникновению кризисной ситуации государственного значения;

II категория критичности — жизненно важные объекты, нарушение функционирования которых приведет к возникновению кризисной ситуации регионального значения.

В целом авторы проекта предлагают внести изменения в законы, чтобы изымать необходимые участки:

без решения суда;

без учета обременений вещных прав на земельные участки и недвижимость на них;

без учета части девятой статьи 20 и статей 149, 150, 151 подпункта А подпункта 11 пункта 27 настоящего Кодекса, пункта 93 раздела V Переходные положения Закона Украины О регулировании градостроительной деятельности;

без согласия землевладельцев, землепользователей, органов управления объекта государственной и коммунальной собственности и решений органов местного самоуправления.

При принудительном отчуждении земельного участка его владелец получает компенсацию, размер которой определяется в соответствии с отчетом об экспертной денежной оценке земельного участка и отчета об оценке объектов недвижимого имущества (отличных от земельного участка), в случае их наличия на земельном участке.

Когда законопроект №8225 вступит в силу

Верховная Рада получила проект закона 25 ноября 2022 года. В настоящее время он находится в ожидании рассмотрения.

Далее проект будет прорабатываться и еще несколько раз рассматриваться. А уже после этого его примут и направят на подпись президенту.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Текст законопроекта №8225

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