Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
В Черкасской области осудили отца троих детей, который получил повестку и отказался от мобилизации
Одного опустили головой в выгребную яму, другого заставили прыгать голышом: в Одесской области подростки издевались над школьниками
Из Львова отправился первый рейс на Варшаву: маршрут, цена билета и где приобрести
Срочно
В Миргороде, Днепре, Запорожье и Кропивницком прогремели взрывы
В Киеве из многоэтажки выпал 12-летний ребенок
Украина Объясняем
Объясняем
Владислава Ткаченко, редакторка ленты

Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет

Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Фото: Генштаб ВСУ

30 мая 2023 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении за основу и в целом проект №9281.

Этот законопроект предусматривает уменьшение предельного возраста пребывания мужчин на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста. То есть возраст призыва в армию в Украине снизился до 25 лет. Сейчас закон направлен на подпись президенту Украины.

Могут ли мобилизовать мужчину до 25 лет, если он не служил в армии — Факты ICTV спросили у юриста и адвоката Ростислава Кравца.

Сейчас смотрят

Если не служил в армии: могут ли мобилизовать до 25 лет

По словам адвоката, украинцев до 25 лет, которые не служили в армии и имеют статус призывника, могут мобилизовать только с их согласия.

— То есть мобилизовывать мужчин до 25 лет, которые не проходили службу, запрещено. Сделать это можно только с их согласия, — добавляет Кравец.

Однако, если мужчина имеет статус военнообязанного, то мобилизовать его до 25 лет вполне имеют право.

Дело в том, что понятия призывник и военнообязанный часто путают, считая их одним и тем же. Однако это не совсем так.

Призывники — лица, приписанные к призывным участкам. Они подлежат призыву на срочную службу или еще не проходили ее. А военнообязанные — это лица, находящиеся в запасе для комплектования ВСУ и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

— Для этих двух категорий даже существуют разные военные учеты. То есть отдельный учет для призывников и отдельный для военнообязанных. Учет ведется на основании паспорта гражданина Украины и удостоверения о приписке к призывному участку (для призывников) или военный билет или временное удостоверение военнообязанного (для военнообязанных), — говорит Кравец.

Соответственно, если мужчина до 25 лет не служил армии, никто мобилизовать его на военную службу не сможет.

А вот мужчин в возрасте от 25 до 60 лет могут мобилизовать даже без опыта прохождения воинской службы.

Читайте также
До какого возраста могут мобилизовать в Украине — объясняет адвокат
Військові ЗСУ

Армия, Война в Украине, мобілізація
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Войска РФ увеличили количество штурмов на Марьинском направлении
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Оккупанты бьют по Херсону: по меньшей мере пять раненых
вибух дим
С оккупированных территорий вернули еще троих детей
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
С весны есть люди под завалами: глава Авдеевской МВА рассказал о ситуации в городе
Віталій Барабаш
Два прилета по Славянску: под завалами общежития аграрного вуза есть люди
Обстріл Слов'янська 17 жовтня 2023

Загрузка

Игры
Видео
Массово уничтожают технику РФ: как работают артиллеристы Нацгвардии на передовой

Россияне продолжают атаковать на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытаясь захватить новые территории, они закидывают позиции наших военнослужащих, а также мирные города и села боеприпасами всех калибров, атакуя и с неба, и с земли.

Владислав Круглов
Оккупанты стреляли им в спину: истории учителей из Балаклеи, переживших русский плен
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Почему США тормозит поставки оружия в Украину: как работает ленд-лиз
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Важное заявление о графиках отключения света Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Военком организовывал фейковую службу для 7 футболистов | Новости на Фактах ICTV за 16.10.2023
Если не служил в армии: могут ли мужчин мобилизовать до 25 лет
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь