Обзор недели: итоги саммита НАТО, ситуация на фронте и атаки по Днепру и Самару

Россия абсолютно не показывает стремления к миру — ракетно-дроновые атаки по городам Украины не прекращаются. Так, в результате удара по Днепру погиб 21 человек, в городе Самар — пять. Удар Шахеда по Одессе унес жизни супругов. В прифронтовых селах Сумской, Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областей почти ежедневно есть раненые.

На фронте ситуация остается тяжелой: захватчики пытаются продвигаться на севере Сумской области, а на Покровском направлении накопили 111 тысяч личного состава.

На глобальной арене внимание мира было приковано к событиям на Ближнем Востоке — к конфликту между Израилем и Ираном. Кроме того, саммит НАТО показал понимание, что Россия остается самой большой угрозой для Европы, а потому важнейшим решением является повышение национальных расходов на оборону.

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Факты ICTV рассказывают о том, повлиял ли конфликт между Израилем и Ираном на Украину, какие решения принес саммит НАТО в Гааге и где на фронте самая тяжелая ситуация.

Ракетные атаки на Украину — Самар и Днепр

24 июня россияне нанесли ракетный удар по Днепру. Взрывы раздавались и в городе Самар, недалеко от областного центра. Враг атаковал баллистикой.

В результате атаки на Днепр повреждены 46 многоэтажек, 41 частный дом, несколько общежитий, более сотни автомобилей, заправка, магазины и т. д. Также разрушены учебные и медицинские учреждения, административные здания и здания ГСЧС, поврежден пассажирский поезд №52 Одесса – Запорожье.

По последним данным, жертвами атаки на Днепр стал 21 человек. В Самаре погибли два человека, еще 14 получили ранения. Всего из-за этой ракетной атаки на Днепропетровскую область пострадали 340 гражданских лиц, среди которых 38 детей.

27 июня днем снова слышали взрывы в Днепре. Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики. Однако целью вражеских ракет снова стал город Самар. В результате ракетного удара по Самаре погибли по меньшей мере пять человек. Ранения получили 25 человек, из них 12 – госпитализированы. Четверо раненых находятся в тяжелом состоянии.

Саммит НАТО в Гааге: встреча Зеленского и Трампа

24 и 25 июля в Гааге, Нидерланды, прошел саммит НАТО, куда прибыла украинская делегация во главе с президентом Владимиром Зеленским. Важным моментом стала 45-минутная встреча Зеленского с американским коллегой Дональдом Трампом.

Лидеры обсудили усиление противовоздушной обороны для Украины, в частности, речь шла о закупке американских систем ПВО Patriot. Трамп заявил, что США рассмотрят возможность поставки большего количества батарей ПВО для Украины.

После завершения заседания Совета Украина – НАТО на уровне министров, глава МИД Украины Андрей Сибига объявил о новых пакетах помощи и инвестициях для нашего государства.

На полях саммита НАТО Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Германии, Франции, Великобритании, Италии, Польши и генсеком Марком Рютте. Говорили об укреплении воздушного щита Украины, в том числе о системах ПВО и перехватчиках иранских дронов-камикадзе.

Зеленский также обсудил увеличение военной поддержки Украины с лидерами Швеции, Дании, Норвегии и Финляндии.

Кстати, на саммите страны-члены НАТО приняли довольно важное решение — увеличить расходы на оборону до 5% ВВП к 2035 году. Такое решение соответствует и украинским интересам.

В итоговом документе отмечается важность продолжения поддержки Украины и то, что главной и долгосрочной угрозой для НАТО является Россия.

Публичная фиксация и угроз со стороны России, и поддержки Украины является положительным моментом для Украины в отношениях с Соединенными Штатами, говорит политолог Владимир Фесенко.

Еще одним важным аспектом является то, что вопрос перспективы членства Украины в НАТО остается на повестке дня. Да и само присутствие Владимира Зеленского на саммите тоже является признаком того, что мы де-факто в НАТО.

Ситуация в Сумской области

22 июня аналитики проекта DeepState заявили, что Силы обороны Украины освободили село Андреевка в Хотинском поселковом совете Сумской области и сумели стабилизировать свой левый фланг. Это сделали бойцы 225 ОШП (отдельного штурмового полка).

Как отмечают аналитики, наши воины смогли остановить дальнейшее продвижение врага к Хотини и Писаревке.

Представитель оперативно-тактической группировки Сиверск Вадим Мысник в комментарии Фактам ICTV подчеркнул, что ситуация на Северо-Сиверском направлении полностью контролируется Силами обороны Украины. Россияне продолжают обстрелы вдоль всей линии государственной северной границы.

В то же время за неделю фиксируется постепенное снижение обстрелов, а в некоторые дни – и резкое. Так, 21 июня было зафиксировано 162 обстрела, а в четверг, 26 июня, обстрел был уже 41.

— Такие колебания являются следствием того, что ВСУ успешно уничтожают как живую силу противника, так и вражеские артсистемы. Мы продолжаем наносить удары по территории россиян, по их пунктам управления, местам скопления живой силы, накопления боеприпасов. То есть все логистические цепочки мы уничтожаем максимально, — подчеркнул Вадим Мысник.

По словам спикера ОТУ Сиверск, оккупанты, имея преимущество в численности, продолжают активно идти в наступление, чтобы продвигаться в сторону Сум.

Вадим Мысник отметил, что длина границы Сумщины с РФ составляет почти 550 км — не такой и большой участок, однако враг держит там значительные силы, постоянно подтягивает резервы из разных подразделений, в частности, из морской пехоты и Воздушно-десантных войск (ВДВ).

Кроме боевых действий, россияне продолжают терроризировать местное население — обстреливают населенные пункты.

— Ключевая цель — оказывать психологическое давление, запугивать население. На этой неделе такие случаи были недалеко от Сум в Верхнесыроватской общине, где восемь мощных российских беспилотников практически разгромили улицу. Разрушено семь жилых домов, еще 22 – повреждены. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие, — рассказал Вадим Мысник.

Уже на следующий день враг беспилотниками ударил по скоплению людей в Путивльской общине. Такие случаи фиксируются и в Черниговской области — враг ударил по людям в Сновской общине. Там двое погибших, один раненый.

— Следует отметить, что если у россиян уменьшается активность обстрелов из огневых систем, то взамен они активнее используют различные дроны — FPV-дроны, сбросы с БпЛА, оптоволоконные дроны, которые залетают на 20 км вглубь.

Основными направлениями запуска вражеских дронов являются Брянская, Курская и Орловская области. Вадим Мысник отмечает, что, несмотря на многочисленные атаки, Силы обороны активно уничтожают российские дроны.

— У нас практически в каждом подразделении есть средства ПВО, которые направлены на противодействие беспилотникам, — подытожил спикер ОТУ Сиверск.

Ситуация на Донецком направлении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский сообщил, что россияне накопили на Покровском направлении почти 111 тысяч личного состава. Захватчики не оставляют попыток выйти на административную границу Донецкой и Днепропетровской областей.

Особенно активно диверсионно-штурмовые группы россияне накапливали две недели назад. Однако Силы обороны их либо уничтожили, либо обезвредили, а остатки отбросили дальше от административной границы. Сырский уверяет, что ситуация на Покровском направлении под контролем.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко подчеркнул, что враг активно применяет тактику мясных штурмов как в Донецкой, так и в Сумской областях.

По словам главнокомандующего Александра Сырского, яростные атаки российских оккупантов продолжаются и на Новопавловском, Краматорском, Торецком направлениях. На Добропольском направлении захватчики пытаются продвинуться к Константиновке, но, кроме многочисленных потерь, ничего не добились.

— На прошлой неделе вблизи Яблоновки враг осуществил мощную атаку с использованием 24 единиц бронетехники. Но наши воины остановили это нашествие, уничтожив большое количество личного состава россиян и 20 бронемашин, — отметил главнокомандующий.

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