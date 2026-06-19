В ночь на 19 июня и утром российские войска продолжили атаки по украинским регионам. Под ударами оказались Херсонщина, Харьковщина, Днепропетровщина и акватория Черного моря.

В результате обстрелов повреждены жилые дома, гражданский транспорт, объекты инфраструктуры и торговые суда. Есть погибшие и пострадавшие, среди которых дети.

Тем временем международные партнеры объявили новые решения по поддержке Украины — Австралия увеличивает военную помощь, а лидеры Европейского Союза подтвердили дальнейшую политическую, финансовую и оборонную поддержку.

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О главных событиях ночи и утра 19 июня — на Фактах ICTV.

Атака на маршрутки в Херсоне

Утро 19 июня для Херсона снова началось с удара по гражданским.

В течение часа российские военные атаковали два маршрутных такси в Корабельном районе города, сбросив взрывчатку с беспилотника.

В результате первого удара пострадали люди на остановке. В данный момент известно о пяти раненых.

В больницу госпитализировали женщин в возрасте 35 и 46 лет, а также троих мужчин в возрасте 46, 59 и 67 лет.

Все пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

Вторая атака, к счастью, обошлась без травмированных.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Атака на Харьков

Ночью российская армия атаковала Харьков управляемыми авиационными бомбами. После трех часов ночи в городе прогремели взрывы. Под ударом оказался Холодногорский район.

По состоянию на утро стало известно, что повреждения получили уже более 40 жилых домов.

Удар вызвал пожар, который ликвидировали спасатели.

Пострадали девять человек. Среди них — четверо детей. Врачи сообщили, что у детей диагностировали острую реакцию на стресс.

Атака на гражданские суда в Черном море

В ночь на 19 июня российские ударные беспилотники атаковали гражданские торговые суда, которые находились в акватории Черного моря и двигались по Украинскому морскому коридору.

Под удар попали два судна — под флагами Панамы и Сент-Китс и Невиса.

Самые тяжелые последствия зафиксировали на судне под флагом Панамы. В результате атаки погиб один из членов экипажа.

Еще двое моряков получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии.

На другом судне трое членов экипажа получили легкие травмы.

Удар по Сумам

Поздно вечером российские войска атаковали Сумы беспилотником типа Молния.

Попадание зафиксировали в Ковпаковском районе города — дрон попал в технический этаж многоэтажного жилого дома.

В результате удара повреждена крыша и верхняя часть здания. На месте работали спасатели и профильные службы, которые обследовали дом и прилегающую территорию.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Атака на Днепропетровскую область

В ночь на 19 июня российские войска атаковали Днепропетровскую область беспилотниками и артиллерией. Самые тяжелые последствия зафиксировали в Павлограде, где удар унес жизнь ребенка.

После атаки в городе вспыхнули пожары в частном секторе. Огонь охватил два жилых дома, один из них был полностью разрушен.

В результате российского удара погибла восьмилетняя девочка.

Также пострадала 49-летняя женщина. Ее госпитализировали в больницу, по оценке медиков, состояние пострадавшей остается средней тяжести.

После завершения спасательных работ в Павлограде стало известно и о последствиях атак в других районах области.

На Никопольщине под обстрелами оказались Никополь, Червоногригорьевская, Покровская, Мировская и Марганецкая громады. В результате ударов повреждены предприятие, почтовое отделение, частные дома и автомобиль.

В Синельниковском районе российские войска били по Дубовиковской и Васильковской громадам. Там разрушениям подверглись здание спортивной школы и еще один объект, который пока не эксплуатируется.

Экстренные службы продолжают ликвидацию последствий атак и обследование поврежденных территорий.

Австралия объявила новую военную помощь Украине

Австралия сообщила о решении увеличить поддержку Украины еще на $100 млн.

Новый пакет предусматривает два отдельных взноса по $50 млн в течение следующих 12 месяцев.

Средства планируют направить на обеспечение приоритетных оборонных потребностей Украины.

В Канберре отметили, что после нового решения общий объем помощи Украине превысит $1,8 млрд, из которых большая часть приходится именно на военную поддержку.

Отдельно Австралия подтвердила участие в международной Коалиции желающих и продолжение подготовки украинских военных.

Лидеры ЕС согласовали новую декларацию по Украине

По итогам саммита Европейского совета в Брюсселе лидеры стран ЕС согласовали совместное заявление о дальнейшей поддержке Украины.

В документе подтверждена неизменная позиция по поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европейский Союз заявил о готовности и в дальнейшем обеспечивать политическую, финансовую, гуманитарную и военную помощь.

Отдельным пунктом подтверждено открытие первого переговорного кластера по вступлению Украины в ЕС и готовность продолжать переговорный процесс.

Также лидеры ЕС призвали ускорить поставки систем противовоздушной обороны, боеприпасов, ракет и беспилотных систем.

Кроме того, в Брюсселе подтвердили намерение как можно быстрее согласовать новый пакет санкций против России и продолжить поддержку восстановления украинской энергетики перед следующим отопительным сезоном.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 577-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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