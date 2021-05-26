Белорусским авиакомпаниям запрещено пересекать воздушное пространство Великобритании без специального разрешения.

Такое заявление сделал министр транспорта страны Грант Шеппс в Twitter.

– После вчерашней отмены разрешения Белавия совершать полеты в и из Великобритании, принимаю дальнейшие меры. Безотлагательно запрещаю белорусским авиакомпаниям пересекать воздушное пространство Великобритании, если для этого не будет специального разрешения, – подчеркнул Грант Шеппс.

Following yesterday’s removal of permission for Belavia to operate to/from the UK, I’m now taking further action. With immediate effect, Belarusian airlines will be prevented from entering UK airspace unless specifically authorised. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) May 25, 2021

Отзыв разрешения на полеты Белавиа

24 мая Великобритания первой из европейских стран отозвала лицензию национальной белорусской авиакомпании Белавиа на осуществление полетов в страну.

Запрет вступил в силу немедленно.

Правительство Великобритании таким образом отреагировало на то, что 23 мая в Минске с применением истребителя Миг-29 экстренно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс.

Такие действия в Беларуси объяснили якобы поступлением сигнала о заминировании самолета.

Однако сразу после того, как борт приземлился в аэропорту Минска, задержали основателя белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta Романа Протасевича, который был среди пассажиров рейса.

Накануне власти объявили его в межгосударственный розыск и даже просили Польшу выдать его для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Беларуси.

Подробнее об отзыве разрешения на полеты Белавиа читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Grant Shapps