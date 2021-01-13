Мабуть, усі втомилися від пандемії коронавірусу. Але перші вакцини дають надію, що найближчим часом можна буде відмовитися від карантинних обмежень.

В Україні вже кілька днів триває локдаун, після якого очікується повернення до адаптивного карантину.

Також наша держава чекає на вакцину від Covid-19, після отримання якої розпочнуть першу хвилю вакцинування.

Що буде після жорсткого локдауну та як проходитиме вакцинація журналістка Факти ICTV Ольга Чайко дізнавалася у міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

– Чи розглядається можливість продовження локдауну?

– Ні, ми не розглядаємо такої можливості. Не бачимо такої необхідності, прийманні на сьогодні, з огляду на наші прогнози та ситуації, яку ми бачимо.

Ми хочемо, щоб локдаун тривав до 24 січня. Бажано, щоб максимально дотримувалися правил, які порівняно з європейськими країнами, є надлояльними.

Логіка нашого рішення (про запровадження жорсткого карантину, – Ред.) дуже проста. З одного боку у нас відбулося зниження кількості випадків захворювання на Covid-19, що є результатом введених свого часу протиепідемічних заходів.

Хоч би як нас критикували, у результаті ми побачили правильність своїх дій. Водночас ми дозволили нормально відзначити новорічні свята. Хоча мені особисто радили ввести локдаун на Новий рік.

Основний аргумент був: Погляньте, що робиться в Європі. Ми, навпаки, дали можливість відсвяткувати, розуміючи, що після цього у нас буде зростання кількості хворих, що відбудеться десь після 15-16 січня.

Нам дуже важливо на цьому зростанні збити “хвилю”, щоб вона не перетворилася у геометричну прогресію щодо кількості хворих. Також нам важливо збити захворюваність на грип, зростання якої вже починається.

Після закінчення карантину, відповідно до нашої стратегії, перейдемо на певні загальні обмеження, а потім повернемося до адаптивного карантину, залежно від епідеміологічної ситуації конкретної території.

– Локдаун до 24 січня, а потім адаптивний карантин?

– У нас буде перехідний період. Як ми бачимо – це період, під час якого діятимуть загальні правила на території всієї країни. Наприклад, як у нас було до локдауну з 8 січня.

Лише після цього ми повернемося до адаптивного карантину. Триватиме перехідний період приблизно 7-10 днів.

Під час адаптивного карантину ми орієнтуватимемося на цифри. Я маю надію, що в квітні-травні зможемо завершити карантинні обмеження. До того ж має початися вакцинація.

– Коли саме розпочнеться вакцинація?

– Ми плануємо розпочати вакцинацію в лютому. Йдеться про ін’єкції, за які відповідає держава, а саме – безкоштовні. Загалом буде п’ять етапів, на кожному з яких різні категорії громадян, яких вакцинуватимуть.

Весь процес ми плануємо завершити до першого кварталу 2022 року. Можливо, включно з цим періодом.

Якщо не виникне проблем, то всі етапи вакцинації ми плануємо завершити до кінця 2021 року. На останньому – вакцинуватимуть людей від 18 до 59 років, які не мають супутніх захворювань.

– Йдеться лише про ініціативу Covax?

– Ні, це не лише Covax. Ми розпочинатимемо кожен етап незалежно від того, яка вакцина прийшла. Якщо, умовно, отримаємо першими вакцини за ініціативою Covax, будемо їх використовувати.

Якщо від інших виробників, з якими ми вже уклали договір або укладаємо, – робитимемо ін’єкції ними.

Вакцини від Covax ми очікуємо наприкінці першого-початку другого кварталу. За попередніми домовленостями йдеться про 8 млн доз.

В лютому ми очікуємо отримати вакцину від китайської компанії Sinovac.

6 січня ми отримали від Covax документи за запитом на більш раннє отримання вакцини. Там йдеться про те, що нас можуть забезпечити раніше невеликою кількістю вакцин, і ми також розраховуємо на лютий. Але йдеться про приблизно 100-200 тис. доз препарату.

– Хто виступає виробником цієї вакцини?

– Йдеться про вакцину Pfizer. 6 січня ми отримали документи, а 8 числа надали підтвердження своєї готовності, зокрема щодо дотримання холодового ланцюга.

Нині ми чекаємо на відповідь. Насамперед ці вакцини отримають медичні працівники, які працюють із хворими на Covid-19 у лікарнях.

– Яку частину населення вакцинують?

Згідно з планом вакцинації можливість зробити ін’єкцію буде в усіх громадян України. Просто на різних етапах.

Якщо ви потрапляєте на п’ятий етап вакцинації, який проводитиметься за рахунок держави (безкоштовно), і ви не хочете чекати, наприклад, до листопада 2021 року, але буде можливість за власний кошт купити вакцину – то ви можете піти і придбати її.