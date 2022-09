Литва не надаватиме прихисток громадянам Росії, які намагаються втекти від мобілізації.

Про це поінформував міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс. Він назвав втечею від відповідальності масовий виїзд чоловіків з РФ, які хочуть уникнути оголошеної Кремлем мобілізації.

За словами міністра, росіяни мали б залишитися у своїй країні та боротися проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.

— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 23, 2022