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Мають воювати проти Путіна: Литва не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації

Юлія Соколова, редакторка стрічки
литва кордон
Фото: Depositphotos

Литва не надаватиме прихисток громадянам Росії, які намагаються втекти від мобілізації.

Про це поінформував міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс. Він назвав втечею від відповідальності масовий виїзд чоловіків з РФ, які хочуть уникнути оголошеної Кремлем мобілізації.

За словами міністра, росіяни мали б залишитися у своїй країні та боротися проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.

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– Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна, – наголосив він.

Як відомо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, російське міноборони хоче мобілізувати “300 тис. резервістів”. Однак ЗМІ публікували іншу інформацію: про плани мобілізувати до армії мільйон та навіть 1,2 млн росіян.

Після оголошення Кремля на кордонах РФ із сусідніми країнами вишикувалися довжелезні черги тих, хто прагне уникнути мобілізації.

У зв’язку з мобілізацією в РФ Міноборони Литви 21 вересня привело свої війська у підвищену бойову готовність.

Влада Естонії оголосила, що не збирається надавати притулок росіянам, які тікають від призову в армію. Там також попередили, що громадяни РФ, які проживають в Естонії та поїдуть на війну проти України, не зможуть повернутися назад і будуть позбавлені посвідки на проживання.

Латвія та Чехія не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації. Польща також не буде масово впускати таких росіян.

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