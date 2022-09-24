Мають воювати проти Путіна: Литва не прийматиме росіян, які тікають від мобілізації
Литва не надаватиме прихисток громадянам Росії, які намагаються втекти від мобілізації.
Про це поінформував міністр закордонних справ країни Ґабріелюс Ландсберґіс. Він назвав втечею від відповідальності масовий виїзд чоловіків з РФ, які хочуть уникнути оголошеної Кремлем мобілізації.
За словами міністра, росіяни мали б залишитися у своїй країні та боротися проти режиму кремлівського диктатора Володимира Путіна.
– Литва не надаватиме притулок тим, хто просто тікає від відповідальності. Росіяни повинні залишитися і воювати. Проти Путіна, – наголосив він.
Lithuania will not be granting asylum to those who are simply running from responsibility. Russians should stay and fight. Against Putin.
— Gabrielius Landsbergis???????? (@GLandsbergis) September 23, 2022
Як відомо, 21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію. За офіційними даними, російське міноборони хоче мобілізувати “300 тис. резервістів”. Однак ЗМІ публікували іншу інформацію: про плани мобілізувати до армії мільйон та навіть 1,2 млн росіян.
Після оголошення Кремля на кордонах РФ із сусідніми країнами вишикувалися довжелезні черги тих, хто прагне уникнути мобілізації.
У зв’язку з мобілізацією в РФ Міноборони Литви 21 вересня привело свої війська у підвищену бойову готовність.
Влада Естонії оголосила, що не збирається надавати притулок росіянам, які тікають від призову в армію. Там також попередили, що громадяни РФ, які проживають в Естонії та поїдуть на війну проти України, не зможуть повернутися назад і будуть позбавлені посвідки на проживання.
Латвія та Чехія не видаватимуть гуманітарні візи росіянам, які ухиляються від мобілізації. Польща також не буде масово впускати таких росіян.