Не проти росіян: Іспанія готова видавати візи громадянам РФ
В Іспанії вважають, що росіянам, які хочуть покинути межі РФ після оголошеної часткової мобілізації, треба надати таку можливість.
Про це повідомив очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес.
– Це не війна проти росіян. І ми з самого початку чітко це визначили.
Ми нічого не маємо проти російського народу, а тим паче проти тих людей, які мають велику мужність виходити на демонстрації, ризикуючи втрапити до в’язниці або навіть життям, – сказав міністр закордонних справ Іспанії.
На переконання головного дипломата країни, тим, хто намагається виїхати з Росії, потрібно надати можливість це зробити, і це цілком можливо.
– Ми, європейці, замість того, щоб повністю позбавити росіян можливості отримувати візи, залишилися відкритими в питанні видачі віз тим, хто відповідає відповідним вимогам, – сказав Хосе Мануель Альбарес.
Не надаватимуть прихисток громадянам Росії, які намагаються втекти від мобілізації, у Литві, Латвії, Естонії, Польщі, Чехії, Казахстані.
22 вересня, на наступний день після оголошення часткової мобілізації в РФ, тимчасово призупинила дію угоди про спрощення візового режиму з Росією Норвегія.
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Джерело: La Razon