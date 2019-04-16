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Факти / Україна

ЗЕкоманда привезе людей з Кіровоградщини на концерт перед дебатами

Команда Володимира Зеленського кличе людей з Кіровоградської області на концерт перед дебатами на НСК Олімпійський 19 квітня.

НСК Олимпийский ночью

Команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського організовує безкоштовну поїздку людей з Кіровоградської області на концерт, який запланований перед дебатами на НСК Олімпійський 19 квітня.

Наголошується, що всі бажаючі зможуть отримати безкоштовні квитки на виступ українських зірок – Ольги Полякової та Дзідзьо.

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Активіст намагався отримати квитки, але йому повідомили, що їх поки немає і запропонували залишити контактні дані.

Представниця команди Зеленського Ліка Кожа розповіла, що їм скоро повинні передати квитки.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтвердив, що візьме участь у дебатах проти Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 19 квітня.

Джерело: ОПОРА

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