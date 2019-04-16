Команда Володимира Зеленського кличе людей з Кіровоградської області на концерт перед дебатами на НСК Олімпійський 19 квітня.

Команда кандидата в президенти України Володимира Зеленського організовує безкоштовну поїздку людей з Кіровоградської області на концерт, який запланований перед дебатами на НСК Олімпійський 19 квітня.

Наголошується, що всі бажаючі зможуть отримати безкоштовні квитки на виступ українських зірок – Ольги Полякової та Дзідзьо.

Читайте: Дебаты Порошенко и Зеленского – последние новости (ОНЛАЙН)

Активіст намагався отримати квитки, але йому повідомили, що їх поки немає і запропонували залишити контактні дані.

Представниця команди Зеленського Ліка Кожа розповіла, що їм скоро повинні передати квитки.

Нагадаємо, Петро Порошенко підтвердив, що візьме участь у дебатах проти Володимира Зеленського на НСК Олімпійський 19 квітня.