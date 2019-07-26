Права міжнародного зразка: як отримати і в яких країнах діють

В Україні можна отримати міжнародне водійське посвідчення. Куди для цього потрібно звернутися, вартість послуги і в яких країнах можна використовувати права міжнародного зразка – читайте в матеріалі.