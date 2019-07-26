Кому і де видається міжнародне посвідчення водія
Міжнародне посвідчення водія видається на підставі національного посвідчення водія у територіальних сервісних центрах МВС.
Національне посвідчення водія, на підставі якого було видано міжнародне, не вилучається.
Видання (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складання іспитів. Міжнародне посвідчення водія без наявності національного не є дійсним.
Термін дії та вартість послуги
Термін дії міжнародного посвідчення водія – три роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія. Вартість послуги становить до 10 грн.
Документи, необхідні для отримання міжнародного водійського посвідчення
Щоб отримати або обміняти міжнародне посвідчення водія, потрібно звернутися до зручного за місцем розташування територіального сервісного центру МВС з такими документами:
- оригінал національного посвідчення водія;
- паспорт громадянина України (якщо це ID-картки, то разом надається довідка про реєстрацію місця проживання особи);
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
- фотокартка розміром 3,5х4,5 см на матовому папері.
Які дані повинне містити національне посвідчення водія для виїзду за кордон
Для виїзду за кордон національне посвідчення водія обов’язково має містити таку інформацію:
- Прізвище
- Ім’я і по батькові
- Дата і місце народження
- Місце проживання
- Орган, що видав посвідчення
- Дата і місце видання посвідчення
- Дата закінчення дії посвідчення
- Номер посвідчення
- Підпис і/або штамп або печатку органу, що видав посвідчення
- Підпис власника
- Фотографія власника
- Категорія/категорії або підкатегорії транспортних засобів, на які поширюється це посвідчення, із зазначенням дати видання посвідчення і дат закінчення дії для кожної з цих категорій.
У яких країнах потрібне лише міжнародне посвідчення водія
Перелік країн, на території яких можна керувати транспортним засобом лише за наявності міжнародного посвідчення водія:
- Австралія
- Алжир
- Аргентина
- Бангладеш
- Барбадос
- Бенін
- Ботсвана
- Буркіна-Фасо
- Гаїті
- Гватемала
- Домініканська Республіка
- Єгипет
- Індія
- Ірландія
- Ісландія
- Йорданія
- Камбоджа
- Канада
- Кіпр
- Конго
- Лаоська Народно-Демократична Республіка
- Лесото
- Ліван
- Мадагаскар
- Малаві
- Малайзія
- Малі
- Мальта
- Намібія
- Нова Зеландія
- Папуа-Нова Гвінея
- Парагвай
- Республіка Сьєрра-Леоне
- Руанда
- Сирійська Арабська Республіка
- Сінгапур
- США
- Тринідад і Тобаго
- Уганда
- Фіджі
- Шрі-Ланка
- Ямайка
- Японія