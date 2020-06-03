Станом на 3 червня у Києві зафіксували 3 0133 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 62 людини захворіли на Covid-19, серед них – 10 медиків.

За період пандемії у столиці 69 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Серед захворілих:

38 жінок віком від 24 до 95 років;

16 чоловікiв від 30 до 83 років;

3 дівчинки, яким 5, 7 та 10 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.

Нині у районах Києва склалася така ситуація:

Печерський район – 440 хворих;

Шевченківський район – 209 хворих;

Солом’янський район – 282 хворих;

Дніпровський район – 322 хворих;

Святошинський район – 247 хворих;

Деснянський район – 354 хворих;

Подільський район – 192 хворих;

Голосіївський район – 250 хворих;

Оболонський район – 234 хворих;

Дарницький район – 603 хворих.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.

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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не чіпати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

Станом на 3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу Covid-19.

Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 24 822 осіб. З них 735 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 10 439 осіб.