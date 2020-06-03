Станом на 3 червня у Києві зафіксували 3 0133 підтверджених випадків коронавірусу, за добу – 62 людини захворіли на Covid-19, серед них – 10 медиків.
За період пандемії у столиці 69 людей померли від вірусу, повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Серед захворілих:
- 38 жінок віком від 24 до 95 років;
- 16 чоловікiв від 30 до 83 років;
- 3 дівчинки, яким 5, 7 та 10 років.
До лікарень столиці госпіталізували 13 пацієнтів. Інші – лікуються на самоізоляції, під контролем лікарів.
Нині у районах Києва склалася така ситуація:
- Печерський район – 440 хворих;
- Шевченківський район – 209 хворих;
- Солом’янський район – 282 хворих;
- Дніпровський район – 322 хворих;
- Святошинський район – 247 хворих;
- Деснянський район – 354 хворих;
- Подільський район – 192 хворих;
- Голосіївський район – 250 хворих;
- Оболонський район – 234 хворих;
- Дарницький район – 603 хворих.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця підготувала план першого етапу ослаблення карантину, який почався 12 травня.
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З 11 травня у столиці запрацювали ресторани (на виніс), салони краси, перукарні та частина середнього бізнесу. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкривали.
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19 варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
Аби ви не захворіли ВООЗ перераховує прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не чіпати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.
Станом на 3 червня в Україні зафіксували 483 нових випадки коронавірусу Covid-19.
Згідно зі статистикою, коронавірус підтверджений у 24 822 осіб. З них 735 пацієнтів померли. Вилікуватися змогли 10 439 осіб.