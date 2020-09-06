Станом на 6 вересня коронавірус в Києві виявили у 240 осіб, в цілому зафіксовано 15 032 випадки Covid-19.
За весь час пандемії коронавірус забрав життя 240 киян, протягом доби – шість летальних випадків.
Одужали від Covid-19 вже 4 731 жителя столиці.
Захворіли:
- 123 жінки у віці від 18 до 93 років;
- 102 чоловіки у віці 21 до 86 років;
- 6 дівчаток від 1 до 16 років і 9 хлопчиків від 4 до 17 років.
У лікарні столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 36, Дарницькому – 33, Деснянському – 32.
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Як у Києві відбувалося послаблення карантину
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.