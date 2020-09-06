Станом на 6 вересня коронавірус в Києві виявили у 240 осіб, в цілому зафіксовано 15 032 випадки Covid-19.

За весь час пандемії коронавірус забрав життя 240 киян, протягом доби – шість летальних випадків.

Одужали від Covid-19 вже 4 731 жителя столиці.

Захворіли:

123 жінки у віці від 18 до 93 років;

102 чоловіки у віці 21 до 86 років;

6 дівчаток від 1 до 16 років і 9 хлопчиків від 4 до 17 років.

У лікарні столиці потрапили 47 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 36, Дарницькому – 33, Деснянському – 32.

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Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19,

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: