Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 11 вересня в Києві виявили ще 404 хворих на Covid-19, що стало новим антирекордом.

За минуло добу від ускладнень, спричинених коронавірусом, померло семеро киян. Загалом Covid-19 забрав життя 261 особи.

Підтверджених випадків захворювання на Covid-19 на сьогодні у столиці вже 16 523.

Захворіли:

215 жінок віком від 18 до 84 років;

156 чоловіків віком від 18 до 81 рокiв;

14 дівчаток від чотирьох до 17 років і 19 хлопчиків від одного місяця до 17 років.

Захворіли також 13 медиків.

До лікарень столиці госпіталізували 58 пацієнтів. Решта – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за минулу добу 168 людини. Загалом коронавірус перемогли 5 170 мешканців Києва.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Як у Києві відбувалося послаблення карантину

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;

дотримуватися дистанції в людних місцях;

не торкати руками обличчя;

дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);

обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.