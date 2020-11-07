Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 7 листопада у Києві зафіксували 854 нових випадки коронавірусу.
Загалом у столиці 43 229 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких 841 став летальними. Одужало за добу 1 162 киян.
Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19
Захворіли:
- 494 жінки віком від 18 до 84 років;
- 323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;
- 17 дівчат від 19 днів до 17 років;
- 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.
До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Найбільше випадків виявили у Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкати руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.