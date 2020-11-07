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Факти / Україна / Суспільство

Коронавірус у Києві: за добу 854 нових випадки (Оновлюється)

Станом на 7 листопада у Києві зафіксували 854 нових випадки коронавірусу.

Загалом у столиці 43 229 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких 841 став летальними. Одужало за добу 1 162 киян.

Читайте: Коронавірус в Україні – карта поширення Covid-19

Захворіли:

  • 494 жінки віком від 18 до 84 років;
  • 323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;
  • 17 дівчат від 19 днів до 17 років;
  • 20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків виявили у Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкати руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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