Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 7 листопада у Києві зафіксували 854 нових випадки коронавірусу.

Загалом у столиці 43 229 підтверджених випадків захворювання на Covid-19, з яких 841 став летальними. Одужало за добу 1 162 киян.

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Захворіли:

494 жінки віком від 18 до 84 років;

323 чоловіка віком від 18 до 84 рокiв;

17 дівчат від 19 днів до 17 років;

20 хлопчиків від 2 днів до 17 років.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 86 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Найбільше випадків виявили у Деснянському районі – 142, у Дарницькому — 122. Та в Дніпровському районі – 96 випадків.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: