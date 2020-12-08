Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

У Києві станом на 8 грудня зафіксували 1 475 нових випадків коронавірусу.

Загалом у столиці захворіли 82 810 осіб.

За минулу добу у Києві померло 23 українця, а загалом 1 464 особи. Одужали за добу 557 хворих, за весь час пандемії – 25 767 осіб.

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Захворіли:

833 жінки віком від 18 до 94 років;

563 чоловіка віком від 18 до 93 років;

40 дівчаток від 1 до 17 років;

39 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання минулої доби виявили в Деснянському районі – 248, у Дніпровському — 203, Дарницькому – 198.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: