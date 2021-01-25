Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 25 січня коронавірус у Києві виявили ще у 146 осіб, всього захворіло 126 264 мешканця столиці. За добу від ускладнень Covid-19 померли п’ять людей, за весь період пандемії зафіксовано 2 283 летальні випадки.

Водночас вилікуватися вдалося 626 киянам, усього коронавірус подолали 58 513 мешканців столиці.

Захворіли:

83 жінки віком від 22 до 81 року;

58 чоловіків віком від 18 до 83 років;

одна дівчинка віком 3 роки та чотири хлопчики від 7 місяців до 16 років.

До лікарень столиці госпіталізували сім пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили e Дарницькому районі – 57, у Деснянському — 25 та у Солом’янському районі – 15.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: