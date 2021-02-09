Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 9 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 243 осіб. Загалом у столиці 130 567 хворих на Covid-19.
За останню добу 11 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 458 летальних випадків. 1 765 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 81 389 осіб одужали від Covid-19.
Хто захворів:
- 141 жінка віком від 23 до 86 років;
- 92 чоловіка віком від 19 до 91 року;
- шість дівчаток від 7 днів до 17 років;
- чотири хлопчики від 5 місяців до 17 років.
Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (44) та в Деснянському (42) районах.
Симптоми коронавірусу
Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.
ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:
- регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
- дотримуватися дистанції в людних місцях;
- не торкатися руками обличчя;
- дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
- обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.