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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

243 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 9 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 243 осіб. Загалом у столиці 130 567 хворих на Covid-19.

243 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За останню добу 11 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 458 летальних випадків. 1 765 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 81 389 осіб одужали від Covid-19.

Хто захворів:

  • 141 жінка віком від 23 до 86 років;
  • 92 чоловіка віком від 19 до 91 року;
  • шість дівчаток від 7 днів до 17 років;
  • чотири хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (44) та в Деснянському (42) районах.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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