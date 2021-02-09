Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 9 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 243 осіб. Загалом у столиці 130 567 хворих на Covid-19.

За останню добу 11 пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 458 летальних випадків. 1 765 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 81 389 осіб одужали від Covid-19.

Хто захворів:

141 жінка віком від 23 до 86 років;

92 чоловіка віком від 19 до 91 року;

шість дівчаток від 7 днів до 17 років;

чотири хлопчики від 5 місяців до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (53), Дніпровському (44) та в Деснянському (42) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: