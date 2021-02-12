Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Станом на 12 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 348 осіб. Загалом у столиці 131 547 хворих на Covid-19.

За останню добу вісім пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 492 летальних випадки. 1 540 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 84 847 осіб одужали від Covid-19.

Хто захворів:

190 жінок віком від 19 до 83 років;

140 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;

8 дівчаток віком від 1 до 15 років;

10 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом’янському (69) та в Дніпровському (67) районах.

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу: