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Факти / Україна / Суспільство
Софія Телішевська |

348 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

Станом на 12 лютого коронавірус у Києві виявили ще у 348 осіб. Загалом у столиці 131 547 хворих на Covid-19.

348 за добу: статистика захворюваності на Covid-19 у Києві

За останню добу вісім пацієнтів померли, загалом зафіксували 2 492 летальних випадки. 1 540 людей подолали коронавірус. За весь час пандемії 84 847 осіб одужали від Covid-19.

Хто захворів:

  • 190 жінок віком від 19 до 83 років;
  • 140 чоловіків віком від 19 до 86 рокiв;
  • 8 дівчаток віком від 1 до 15 років;
  • 10 хлопчиків від 1 до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (74), Солом’янському (69) та в Дніпровському (67) районах.

Коронавірус в Києві: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Симптоми коронавірусу

Якщо ви відчуваєте, що у вас з’явилися симптоми коронавірусу Covid-19, варто зателефонувати до сімейного лікаря чи на гарячу лінію МОЗ. За наявності високої температури дзвоніть 103.

Симптоми коронавірусу - що робити

ВООЗ перерахувала прості правила профілактики коронавірусу:

  • регулярно мити руки або обробляти їх спиртовим засобом;
  • дотримуватися дистанції в людних місцях;
  • не торкатися руками обличчя;
  • дотримуватися правил респіраторної гігієни (прикривати рот під час чхання та кашлю);
  • обов’язково звертатися до лікаря у разі підвищення температури або появи інших симптомів.

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