Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, українські військові провели неймовірну та, здавалося б, нездійсненну операцію – знищили російський ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту РФ.

Це дійсно був приголомшливий успіх українських захисників, адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад століття тому, ще в японській війні 1905 року. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав дату 13 квітня 2022 року останнім днем домінування російського флоту на Чорному морі.

Що відомо про унікальну операцію із затоплення крейсера Москва та як це вплинуло на подальший перебіг війни – далі в матеріалі.

Захоплення Зміїного та роль крейсера Москва

24 лютого 2022 року українці прокинулися в новій реальності: гучні вибухи, повітряні тривоги та колони військ РФ, які вторглися в нашу державу з різних напрямків. Росія розпочала повномасштабну війну.

Уже надвечір першого дня вторгнення окупанти захопили острів Зміїний у Чорному морі. Цей невеликий скелястий острів площею 20 га є ключовим для контролю Чорноморської акваторії і по суті визначає територіальні води України на морі.

Ракетний крейсер Москва брав безпосередню участь у бомбардуванні Зміїного.

– Із крейсера Москва безпосередньо здійснювалося управління флотом, який зайшов, а також авіацією, яка потім заходила, – розповів начальник прикордонної застави Богдан Гоцький у документальному фільмі Битва за острів Зміїний. Море.

Сили були нерівні, ворог обстрілював острів зі ствольної корабельної зброї. Окупанти висунули прикордонникам ультиматум та вимагали скласти зброю. Саме тоді було перехоплено розмову, під час якої український захисник вказав правильний “курс” російському кораблю.

Спочатку повідомлялося, що в боях за Зміїний загинуло 13 українських військових. Згодом з’ясувалося, що прикордонники і морські піхотинці потрапили в полон.

Тим часом відповідь прикордонника на погрози російського крейсера Москва блискавично стала крилатою фразою, символом потужного спротиву українців та одним із найпопулярніших патріотичних гасел не лише в Україні, а й за її межами.

Згодом вийшла поштова марка із символічним зображенням цього діалогу. Малюнок, використаний для марки, став одним із найрозповсюдженіших образів війни.

Авторство культової фрази спочатку приписували морському піхотинцю Роману Грибову – як виявилося для конспірації та захисту справжнього автора, який перебував у полоні.

Згодом з’ясувалося, що насправді ці слова вимовив військовослужбовець Держприкордонслужби України , ім’я якого поки не розкривають із міркувань безпеки. Адже лише прикордонники мали доступ до каналу радіопереговорів на острові Зміїний.

– Офіційно ні ДПСУ, ні ЗСУ не могли називати автора фрази, бо на той момент військовослужбовці, які перебували на острові, були в полоні. І це загрожувало життю, росіяни активно шукали, хто був автором слів, – розповів речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону Єдині новини.

Відомо, що справжнього автора фрази про російський корабель вже звільнили з полону, він продовжує захищати Україну.

Чому було важливо знищити флагман флоту РФ

Після захоплення Зміїного окупанти завезли на острів велику кількість техніки та зброї: зокрема, системи радіоелектронної розвідки, спостереження, протиповітряної оборони, які блокували підхід української авіації. А системи Град та Торнадо могли завадити будь-якому судноплавству.

Росія фактично взяла під повний контроль Чорноморську акваторію. Там постійно патрулювали крейсер Москва та інші російські кораблі.

Як пояснював командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, крейсер мав прикривати угруповання Чорноморського флоту РФ.

Цей великий військовий корабель водозаміщенням до 11,5 тис. тонн росіяни називали “вбивцею авіаносців”. Він мав на озброєнні артилерійські установки, протикорабельні та зенітні ракети, потужні системи ППО і радіолокаційну систему.

Тож щоб деблокувати Чорне море та судноплавство, потрібно було насамперед позбутися крейсера Москва.

– Це корабель, який був задіяний для прикриття угруповання ППО, яке було створено там. Призначення його було в тому, щоб закрити небо від наших Повітряних сил. Цей клас кораблів називають “убивцею авіаносців”: його стихія – це океан, у Чорному морі такому кораблю робити нічого. Ну, вони його втратили, – наголосив Неїжпапа.

Як вдалося відправити на дно крейсер Москва

Українські військові постійно слідкували за переміщеннями крейсера. І ось 13 квітня 2022 року Військово-морські сили ЗСУ отримали нагоду провести операцію, аналогів якій немає в сучасній історії.

Згідно з реконструкцією видання Українська правда, яке спілкувалося з обізнаними людьми із військової сфери, знищити флагман РФ допомогли українські ракети Нептун , погодні умови та самовпевненість росіян.

Окупанти були впевнені у своїй недосяжності для Збройних сил України. Саме тому 13 квітня крейсер Москва наблизився до українського узбережжя на відстань 120 км, що стало для нього фатальним кроком.

Того дня були несприятливі погодні умови: небо над Чорним морем затягнули хмари, внаслідок чого відстежувати цілі в морі не могли ні літаки, ні безпілотники Байрактар, ні оптичні супутники. До того ж в українських захисників не було загоризонтних радарів, лише звичайні, які практично не бачать цілей далі, ніж на 18 км.

– Вони (окупанти на крейсері, – Ред.) розуміли, що з неба їх не видно, з берега – теж. Плюс у них дуже серйозні комплекси ППО на борту й інші системи захисту. Тому вони підпливли на 120 км до українського берега. І ця самовпевненість їх і згубила, – розповів у коментарі УП один із українських ракетників, дотичний до створення Нептунів.

Близько 16:00 того дня оператор комплексу Нептун на Одещині зафіксував на радарах великий об’єкт. У тому секторі Чорного моря це міг бути лише крейсер Москва.

Звичайний радар не мав би зафіксувати ціль на відстані 120 км. Тут українським воїнам могла допомогти природа. Сигналу із “коридору” між морем та щільними хмарами нікуди було подітися, він відбивався від хмар до поверхні води і назад. І в якийсь момент радар виявив Москву.

Крейсер наблизився на відстань, досяжну для ЗСУ (120 км) і зайшов у зону ураження українських протикорабельних ракет Нептун . Вони здатні летіти на відстань до 300 км на дозвуковій швидкості в 900 км/год та маневрувати. А на кінцевій ділянці траєкторії ракета летить над поверхнею води на наднизькій висоті від 3 до 10 метрів. Таким чином вона стає непомітною для радарів ворога.

Після встановлення координат, отримання підтвердження від союзників у бік крейсера Москва були запущені дві ракети Нептун із невеликим інтервалом. Обидві влучили в ціль.

Reportedly the Moskva on 4/15 pic.twitter.com/HstqXYUQJf — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 17, 2022

Підтвердження цьому є декілька фото, одне коротке відео і одне перехоплення з російського буксиру, який безуспішно намагався врятувати флагман флоту РФ, який ішов на дно разом із сотнями членів екіпажу.

– Острів, 4, я другий буксир, як чуєте, прийом? Другий буксир, підтвержую – 690, нештатна, ч.1… Як чуєте? Москва перший – дві пробоїни, гвинт встав, зарився, ляже на бік… Батарея пошкоджена, підтверджую пробоїни нижче ватерлінії. Місток відрізаний, мовчить. Крен 30 градусів, ляже на бік. Провести буксировку – немає ходу на зближення, проводимо посильний порятунок екіпажу, – йдеться у перехопленні, яке показали в фільмі Битва за острів Зміїний. Море.

Після влучання ракет на крейсері виникла сильна пожежа, відбувалася детонація боєприпасів. Флагман російського флоту дістав дуже серйозні пошкодження і накренився на бік.

Тим часом російське Міноборони твердило, що пожежа начебто сталася внаслідок детонації боєзапасу, екіпаж евакуювали, а сам корабель намагалися буксирувати в порт в тимчасово окупованому Криму. При цьому в РФ визнали що крейсер отримав серйозні ушкодження.

14 квітня 2022 року в Міноборони РФ нарешті підтвердили втрату флагмана Чорноморського флоту. Російська пропаганда оприлюднила заяву, що корабель начебто затонув через шторм, під час його буксирування “в порт призначення”.

За даними джерел УП, перші критичні години для буксирування корабля до окупованого Криму були втрачені через шторм у Чорному морі. Наступного дня він затих, але було пізно. Тож моряки з російських кораблів, які прибули на місце інциденту, могли лише спостерігати, як підбитий Нептунами крейсер Москва іде на дно.

Судячи з фото та відео, оприлюднених OSINT-аналітиками, в той момент море вже було ідеально гладким, а над кораблем здіймався чорний дим.

Russian Black Sea Fleet Prj. 712 sea rescue tug Shakhter (SB-922) alongside the Moskva pic.twitter.com/9LIkERQxLY — OSINTtechnical (@Osinttechnical) April 18, 2022

За даними військового порталу Defense Express , пошкодження крейсера свідчать, що від влучання ракет Нептун здетонував боєзапас систем ППО: С-300 Форт, ЗРК Оса, а також артустановок АК-630. При цьому системи ППО не були навіть розгорнуті в бойове положення. Це може свідчити про те, що екіпаж Москви “проспав” атаку ЗСУ.

***BREAKING*** -> https://t.co/JfGRiqMVf6#Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion First analysis, caveats apply, OSINT pic.twitter.com/b4FbBHsxLo — H I Sutton (@CovertShores) April 17, 2022

Про кількість постраждалих та загиблих окупантів на крейсері Москва достеменно не відомо. Штатна чисельність екіпажу корабля, за різними даними, становила від 510 до 758 осіб.

Офіційно в РФ заявляли про 27 зниклих безвісти та загибель одого військовослужбовця на ім’я Іван Вахрушев. А 396 військових начебто вдалося евакуювати.

Згодом так званий суд у тимчасово окупованому Севастополі визнав загиблими 17 російських моряків, які служили на затонулому крейсері.

За оцінкою видання Forbes Україна, крейсер Москва став найдорожчою втратою РФ у війні проти нашої країни. Його вартість приблизно оцінюється в $750 млн.

Як удар по крейсеру Москва вплинув на перебіг війни

Затоплення флагмана Чорноморського флоту РФ стало важливою перемогою українців на морі. Ця подія мала і символічне, і воєнне значення.

Символічне полягає в тому, що крейсер Москва мав уособлювати військову могутність РФ у морі, а ЗСУ зруйнували цей міф.

– Це флагман російського Чорноморського флоту, він уже трохи застарів. Але це все ще символ російської військової могутності на Чорному морі, – пояснював у коментарі агентству ВВС професор Майкл Петерсен, директор вивчення морського потенціалу РФ при Військово-морському коледжі США.

Щодо військового значення, то, за даними Головного управління розвідки Міноборони України, знищення крейсера Москва дало змогу:

звільнити острів Зміїний влітку минулого року;

змусити РФ розблокувати судноплавні торгові шляхи в Чорному морі;

знизити рівень загроз із акваторії моря;

завдати удару по морально-психологічному стану окупантів;

запевнити росіян, що деокупація Криму є неминучою.

У розвідці наголосили, що знищення крейсера стало приголомшливим успіхом українських військових.

А в Держприкордонслужбі зазначили , що потоплення Москви “не має аналогів у історії”.

Міністр оборони України Олексій Резніков, своєю чергою, повідомив , що 13 квітня 2022 року Військово-морські сили ЗСУ “переписали вікову історію”.

– Подія була настільки надихаючою і водночас неймовірною, що багатьом здавалося – це не може бути правдою. Адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад сторіччя тому. Наші воїни зробили, здавалося б, неможливе. І це змінило хід історії. Бо розпочалася ланцюгова реакція. Це був останній день домінування російського флоту на Чорному морі, – написав Резніков на своїй сторінці у Facebook.

Міністр назвав три важливі наслідки цієї події:

1. Успішне застосування українських ракет Нептун на таку відстань переконало союзників не зволікати з поставками протикорабельних ракет Harpoon.

2. Після отримання Harpoon українські військові успішно застосували і їх, що призвело до втечі російських окупантів з острову Зміїний.

3. Звільнення Зміїного дозволило відкрити “зерновий коридор” через Чорне море, завдяки якому Україна може експортувати свою аграрну продукцію.

Резніков уточнив, що без знищення крейсера Москва досягти цього результату було б неможливо.

Міністр нагадав, що тепер флот РФ “змушений ховатися на південь і схід від Криму”, а плани Кремля про висадку десанту в районі Одеси залишилися в минулому.

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