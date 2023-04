Рівно рік тому, 13 квітня 2022 року, українські військові провели неймовірну та, здавалося б, нездійсненну операцію – знищили російський ракетний крейсер Москва, флагман Чорноморського флоту РФ.

Це дійсно був приголомшливий успіх українських захисників, адже востаннє Росія втрачала свій флагман понад століття тому, ще в японській війні 1905 року. Міністр оборони України Олексій Резніков назвав дату 13 квітня 2022 року останнім днем домінування російського флоту на Чорному морі.

Що відомо про унікальну операцію із затоплення крейсера Москва та як це вплинуло на подальший перебіг війни – далі в матеріалі.

Захоплення Зміїного та роль крейсера Москва

24 лютого 2022 року українці прокинулися в новій реальності: гучні вибухи, повітряні тривоги та колони військ РФ, які вторглися в нашу державу з різних напрямків. Росія розпочала повномасштабну війну.

Уже надвечір першого дня вторгнення окупанти захопили острів Зміїний у Чорному морі. Цей невеликий скелястий острів площею 20 га є ключовим для контролю Чорноморської акваторії і по суті визначає територіальні води України на морі.

Ракетний крейсер Москва брав безпосередню участь у бомбардуванні Зміїного.

Сили були нерівні, ворог обстрілював острів зі ствольної корабельної зброї. Окупанти висунули прикордонникам ультиматум та вимагали скласти зброю. Саме тоді було перехоплено розмову, під час якої український захисник вказав правильний “курс” російському кораблю.

Спочатку повідомлялося, що в боях за Зміїний загинуло 13 українських військових. Згодом з’ясувалося, що прикордонники і морські піхотинці потрапили в полон.

Тим часом відповідь прикордонника на погрози російського крейсера Москва блискавично стала крилатою фразою, символом потужного спротиву українців та одним із найпопулярніших патріотичних гасел не лише в Україні, а й за її межами.

Згодом вийшла поштова марка із символічним зображенням цього діалогу. Малюнок, використаний для марки, став одним із найрозповсюдженіших образів війни.

Авторство культової фрази спочатку приписували морському піхотинцю Роману Грибову – як виявилося для конспірації та захисту справжнього автора, який перебував у полоні.

Згодом з’ясувалося, що насправді ці слова вимовив військовослужбовець Держприкордонслужби України , ім’я якого поки не розкривають із міркувань безпеки. Адже лише прикордонники мали доступ до каналу радіопереговорів на острові Зміїний.

Відомо, що справжнього автора фрази про російський корабель вже звільнили з полону, він продовжує захищати Україну.

Чому було важливо знищити флагман флоту РФ

Після захоплення Зміїного окупанти завезли на острів велику кількість техніки та зброї: зокрема, системи радіоелектронної розвідки, спостереження, протиповітряної оборони, які блокували підхід української авіації. А системи Град та Торнадо могли завадити будь-якому судноплавству.

Росія фактично взяла під повний контроль Чорноморську акваторію. Там постійно патрулювали крейсер Москва та інші російські кораблі.

Як пояснював командувач Військово-морських сил ЗСУ віце-адмірал Олексій Неїжпапа, крейсер мав прикривати угруповання Чорноморського флоту РФ.

Цей великий військовий корабель водозаміщенням до 11,5 тис. тонн росіяни називали “вбивцею авіаносців”. Він мав на озброєнні артилерійські установки, протикорабельні та зенітні ракети, потужні системи ППО і радіолокаційну систему.

Тож щоб деблокувати Чорне море та судноплавство, потрібно було насамперед позбутися крейсера Москва.

Як вдалося відправити на дно крейсер Москва

Українські військові постійно слідкували за переміщеннями крейсера. І ось 13 квітня 2022 року Військово-морські сили ЗСУ отримали нагоду провести операцію, аналогів якій немає в сучасній історії.

Згідно з реконструкцією видання Українська правда, яке спілкувалося з обізнаними людьми із військової сфери, знищити флагман РФ допомогли українські ракети Нептун , погодні умови та самовпевненість росіян.

Окупанти були впевнені у своїй недосяжності для Збройних сил України. Саме тому 13 квітня крейсер Москва наблизився до українського узбережжя на відстань 120 км, що стало для нього фатальним кроком.

Того дня були несприятливі погодні умови: небо над Чорним морем затягнули хмари, внаслідок чого відстежувати цілі в морі не могли ні літаки, ні безпілотники Байрактар, ні оптичні супутники. До того ж в українських захисників не було загоризонтних радарів, лише звичайні, які практично не бачать цілей далі, ніж на 18 км.

Близько 16:00 того дня оператор комплексу Нептун на Одещині зафіксував на радарах великий об’єкт. У тому секторі Чорного моря це міг бути лише крейсер Москва.

Звичайний радар не мав би зафіксувати ціль на відстані 120 км. Тут українським воїнам могла допомогти природа. Сигналу із “коридору” між морем та щільними хмарами нікуди було подітися, він відбивався від хмар до поверхні води і назад. І в якийсь момент радар виявив Москву.

Після встановлення координат, отримання підтвердження від союзників у бік крейсера Москва були запущені дві ракети Нептун із невеликим інтервалом. Обидві влучили в ціль.

Підтвердження цьому є декілька фото, одне коротке відео і одне перехоплення з російського буксиру, який безуспішно намагався врятувати флагман флоту РФ, який ішов на дно разом із сотнями членів екіпажу.

Після влучання ракет на крейсері виникла сильна пожежа, відбувалася детонація боєприпасів. Флагман російського флоту дістав дуже серйозні пошкодження і накренився на бік.

Тим часом російське Міноборони твердило, що пожежа начебто сталася внаслідок детонації боєзапасу, екіпаж евакуювали, а сам корабель намагалися буксирувати в порт в тимчасово окупованому Криму. При цьому в РФ визнали що крейсер отримав серйозні ушкодження.

14 квітня 2022 року в Міноборони РФ нарешті підтвердили втрату флагмана Чорноморського флоту. Російська пропаганда оприлюднила заяву, що корабель начебто затонув через шторм, під час його буксирування “в порт призначення”.

За даними джерел УП, перші критичні години для буксирування корабля до окупованого Криму були втрачені через шторм у Чорному морі. Наступного дня він затих, але було пізно. Тож моряки з російських кораблів, які прибули на місце інциденту, могли лише спостерігати, як підбитий Нептунами крейсер Москва іде на дно.

Судячи з фото та відео, оприлюднених OSINT-аналітиками, в той момент море вже було ідеально гладким, а над кораблем здіймався чорний дим.

За даними військового порталу Defense Express , пошкодження крейсера свідчать, що від влучання ракет Нептун здетонував боєзапас систем ППО: С-300 Форт, ЗРК Оса, а також артустановок АК-630. При цьому системи ППО не були навіть розгорнуті в бойове положення. Це може свідчити про те, що екіпаж Москви “проспав” атаку ЗСУ.

Moskva Sinking: Images Reveal Once Powerful Russian Navy Ship On Fire

First analysis shows fire aft of Vulkan missiles and ahead of S-300 missiles, Possibly this is before a larger explosion

First analysis, caveats apply, OSINT

— H I Sutton (@CovertShores) April 17, 2022