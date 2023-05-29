Тарифи, пенсії, старт НМТ та нові потяги з Варшави: що зміниться в Україні з 1 червня

Із 1 червня українцям можуть підвищити тарифи на деякі комунальні послуги. Працюючі пенсіонери отримають доплати, для абітурієнтів стартує Національний мультипредметний тест, а Укрзалізниця запускає нові рейси на літній сезон.

До яких змін готуватися в червні – далі в матеріалі.

Доплати пенсіонерам

У червні підвищені виплати отримають працюючі пенсіонери, для яких здійснено автоматичний перерахунок пенсій з 1 квітня 2023 року.

Із 1 червня такі громадяни отримають доплати одразу за три місяці: квітень, травень і червень. Все через те, що органи Пенсійного фонду України отримали звітну інформацію про сплату єдиного внеску за І квартал 2023 року лише в травні.

– Орієнтовно у червні пенсіонери, які матимуть право на перерахунок, отримають збільшені розміри пенсійної виплати та доплату за попередні місяці, починаючи з 1 квітня, – уточнили в ПФУ.

Перерахунок охопив близько 600 тис. громадян. Враховувався додатковий стаж, якого набув пенсіонер, продовжуючи працювати після виходу на пенсію, а також рівень заробітку.

Автоматичний перерахунок охопив громадян, які:

після призначення пенсії/попереднього її перерахунку продовжували працювати та станом на 1 березня 2023 року набули додаткові 24 місяці страхового стажу;

відпрацювали менше 24 місяців, проте з моменту призначення чи попереднього перерахунку пенсії минуло два роки.

Розмір підвищення виплат після перерахунку для кожного працюючого пенсіонера індивідуальний.

Наступний етап підвищення пенсій відбудеться з 1 липня: індексація охопить державних службовців, науковців та працівників органів місцевого самоврядування.

Що буде з тарифами

Під час воєнного стану та протягом шести місяців після його завершення в Україні заборонено підвищувати тарифи на опалення, гарячу воду, розподіл природного газу. Ціна на природний газ для побутових споживачів не підлягає збільшенню від вартості, яка застосовувалася станом на 24 лютого 2022 року.

• Газ

Газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану для населення Фіксований до 1 травня 2024 року. Тож клієнти компанії (а це близько 98% побутових споживачів) і далі платитимуть 7,96 грн за кубометр “блакитного палива” (із ПДВ).

Інші газопостачальні компанії також продовжили річні тарифні пропозиції до 1 травня 2024 року. Вартість палива при цьому не змінилася.

Окрім компанії Нафтогаз України, йдеться про ще вісім постачальників. Вартість природного газу в них коливається від 7,70 до 9,99 грн за кубометр.

• Електрика

Уже з 1 червня в Україні можуть запровадити єдиний тариф на електроенергію для побутових споживачів на рівні 2,88 грн за кВт/год (з ПДВ).

Із такою пропозицією виступила Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Йдеться про перший етап коригування цін.

Кабінет міністрів може розглянути цю пропозицію уже найближчим часом.

До кінця травня в Україні діє диверсифікований тариф, розмір якого залежить від обсягів споживання:

1,44 грн за кіловат – для домогосподарств, які споживають до 250 кВт/год на місяць;

1,68 грн за кіловат, якщо місячний обсяг споживання перевищив 250 кВт/год.

• Водопостачання

НКРЕКП знову розгляне питання про підвищення тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення. Як зазначається на сайті регулятора, рішення винесуть на розгляд 31 травня. Якщо його затвердять, то уже в червні тарифи можуть зрости.

НКРЕКП пропонує підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення для 35 водоканалів приблизно на 30%. Як це вплине на кінцеву платіжку побутових споживачів – залежить від кожного окремого водоканалу, розмір тарифів яких є різним.

Такий крок регулятор пояснює великою вартістю відновлення енергетичної інфраструктури після обстрілів РФ.

Ще в березні НКРЕКП анонсувала можливий двоетапний перегляд тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення (з 1 квітня – в середньому на 12,3%, а з 1 липня – на 14,1%). В Нацкомісії прогнозували, що за два етапи перегляду тарифів витрати одного домогосподарства (родини з 2-3 осіб) за місяць орієнтовно зростуть на 60 грн. Однак рішення тоді відклали.

Востаннє тарифи на водопостачання та водовідведення переглядалися ще до повномасштабної війни, в грудні 2021 року.

Що чекає на ВПО

Як наголосили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, протягом 2023 року будуть збережені виплати для ВПО (внутрішньо переміщених осіб).

Тож внутрішні переселенці з 1 червня продовжать щомісяця отримувати від держави допомогу на проживання в розмірі:

3 тис. грн – для дітей та осіб з інвалідністю;

2 тис. грн – для всіх інших осіб.

Кошти отримують ВПО, які виїхали з населених пунктів, включених до переліку як території: можливих бойових дій; де ведуться/велися активні бойові дії; тимчасово окуповані РФ.

Перелік затверджений наказом Мінреінтеграції та періодично оновлюється. До нього зараз входять населені пункти в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській, Житомирській і Луганській областях, а також в АР Крим.

Також на виплати можуть претендувати внутрішні переселенці, житло яких зруйноване чи непридатне для проживання внаслідок війни.

Проведення НМТ

У перший місяць літа на абітурієнтів очікує важливий етап – складання Національного мультипредметного тесту (НМТ) в Україні та в екзаменаційних центрах за кордоном.

Основна сесія НМТ розпочнеться 5 червня і триватиме до 23 червня.

Для участі ній зареєструвалися 281 198 осіб. Із них 257 948 планують пройти тестування в Україні, а 23 250 – за кордоном (у понад 50 містах на території 32 країн світу).

З міркувань безпеки інформація про те, де відбудеться тестування на території України, не розголошується. Зареєстровані учасники НМТ вже отримали запрошення із зазначенням дати, часу та місця проведення тестування.

НМТ відбудеться в один день. Абітурієнти пройдуть тестування з двох обов’язкових предметів (українська мова та математика), а також одного предмета на вибір (історія України, іноземна мова, біологія, фізика, хімія).

На 5–12 червня також заплановано додатковий період реєстрації на НМТ. Зареєструватися зможуть:

ті, хто реєструвався в основний період, але їм було відмовлено;

хто не зміг з поважних причин зареєструватися для проходження НМТ;

ті, хто за рішенням судів перебувають в установах виконання покарань, слідчих ізоляторах.

Додаткова сесія НМТ планується на 11-24 липня.

Іспити для водіїв за новими правилами

Із 1 червня Міністерство внутрішніх справ запустить пілотний проєкт, мета якого – зробити більш прозорим процес складання водійських іспитів у сервісних центрах МВС.

Проєкт поки що стартує в чотирьох областях: Львівській, Одеській, Вінницькій та Київській. А згодом може поширитися і на інші регіони.

Зміни торкнуться як теоретичної, так і практичної частин іспиту для водіїв:

Оновлено систему попереднього запису: наявність талонів можна буде перевірити онлайн. Отримати його можна офлайн або через е-запис.

Майбутні водії отримають більше інструментів для оскарження результатів іспитів.

У класах, де проходять теоретичні іспити, відбуватиметься фіксація на чотири відеокамери та мікрофон. “Сліпих зон” там більше не буде.

Відбуватиметься відеофіксація в салоні автомобілів “категорії В” під час складання практичної частини іспиту. У фокусі відеокамери будуть руки та ноги як кандидата, так і екзаменатора, відбуватиметься запис розмов у салоні.

Додаткові потяги з Варшави

З 1 червня польська залізнична компанія SKPL запустить додаткові рейси до України: з Варшави до Рави-Руської (Львівська область).

Це створить для українців додаткові можливості для повернення додому.

Потяг, розрахований на 240 пасажирів, курсуватиме щодня в обох напрямках.

Відправлення з вокзалу Варшава-Всходня планується о 14:00 (за місцевим часом), з Любліна – о 16:00. Прибуття до Рави-Руської – о 20:15 (за київським часом).

Нові рейси Укрзалізниці

Із 10 червня Укрзалізниця впровадить новий графік руху поїздів на літній сезон. У ньому передбачено два нові рейси:

Поїзд №40/39 сполученням Запоріжжя — Солотвино. Він зупинятиметься в семи областях України. Поїзд сполучить Запоріжжя та Дніпро з курортами Львівщини та Закарпаття.

Поїзд №148/147 Київ — Одеса. Він курсуватиме через Черкаси.

Ще два поїзди змінять маршрут:

№13/14 сполученням Київ – Солотвино курсуватиме через Вінницю та Хмельницький (замість станцій Шепетівка та Здолбунів-Південний).

№234/233 Київ – Покровськ – Львів курсуватиме через місто Павлоград (Дніпропетровська область).

Для чотирьох поїздів у новому графіку подовжено маршрут прямування:

№43/44 Стефанія Експрес сполученням Івано-Франківськ – Київ – Івано-Франківськ тепер прямуватиме до Черкас;

№105/106 Одеса – Київ – Одеса прямуватиме до та зі станції Суми;№63/64 Харків – Київ – Харків курсуватиме до/зі Львова;

№53/54 Одеса – Дніпро – Одеса зможе курсувати до та із Запоріжжя.

Крім того, Укрзалізниця повертає на маршрут швидкісний поїзд Інтерсіті+ 732/731 сполученням Київ-Дніпро-Запоріжжя. 10 червня він здійснить перший рейс від початку повномасштабної війни.

Поїзд №732/731 щодня вирушатиме з Києва о 06:35, прибуватиме до Дніпра о 12:57, а до Запоріжжя о 14:25. У зворотному напрямку із Запоріжжя відправка о 14:45, Дніпро – 16:04, Київ – 22:15.

Новації від Укрпошти

Із 1 червня Укрпошта знизить тарифи на відправлення до США на 8% завдяки підписаній з американською поштою USPS угоді PRIME.

Оформити поштову послугу (Дрібний пакет PRIME) можна в усіх онлайн-сервісах Укрпошти, в особистому кабінеті та в мобільному застосунку.

Крім того, з 1 червня більше не потрібно йти до поштового відділення, щоб замовити марки чи конверти. Все це можна буде замовити онлайн, сплатити карткою або по безготівковому рахунку та забрати у найближчому відділенні після отримання смс-повідомлення.

Відкриття пляжів в Одесі

В Одесі цього літа можуть відкрити доступ до деяких пляжів на узбережжі Чорного моря. Йдеться про окремі пляжні зони з можливістю купання в морі в межах берегової лінії Одеси: від пляжу Ланжерон до 16 станції Великого Фонтану.

Проте остаточне рішення ще не ухвалено. Спочатку місцева влада проведе спеціальну перевірку та подасть акти до Одеської ОВА до 5 червня.

Водночас у Києві не планують відкривати пляжний сезон, враховуючи вимоги безпеки: там немає укриттів.

Вихідні в червні

На червень припадають два свята, з нагоди яких в Україні зазвичай були додаткові вихідні: Трійця (4 червня) та День Конституції України (28 червня).

Додатковими вихідними мали б бути 5 червня (наступний день після Трійці) та 28 червня, що припадає на середу. Однак в умовах воєнного стану ці дні будуть робочими.

Тож українці матимуть у червні 8 вихідних – суботи та неділі.

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