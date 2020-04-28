По состоянию на 09.00 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек.
Из них 239летальных, 992 пациента вылечились.
Коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 406 случаев;
- Волынская область — 260 случаев;
- Днепропетровская область — 318 случаев;
- Донецкая область — 52 случая;
- Житомирская область — 354 случая;
- Закарпатская область — 387 случаев;
- Запорожская область — 208 случаев;
- Ивано-Франковская область — 783 случая;
- Кировоградская область — 356 случаев;
- г. Киев — 1298 случаев;
- Киевская область — 604 случая;
- Львовская область — 371 случай;
- Луганская область — 32 случая;
- Николаевская область — 116 случаев;
- Одесская область — 248 случаев;
- Полтавская область — 180 случаев;
- Ровенская область — 553 случая;
- Сумская область — 95 случаев;
- Тернопольская область — 664 случая;
- Харьковская область — 221 случай;
- Херсонская область — 88 случаев;
- Хмельницкая область — 72 случая;
- Черновицкая область — 1429 случаев;
- Черкасская область — 276 случаев;
- Черниговская область — 39 случаев.
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