По состоянию на 09.00 28 апреля в Украине зафиксировали 9 410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки заболел 401 человек.

Из них 239летальных, 992 пациента вылечились.

Коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 406 случаев;

Волынская область — 260 случаев;

Днепропетровская область — 318 случаев;

Донецкая область — 52 случая;

Житомирская область — 354 случая;

Закарпатская область — 387 случаев;

Запорожская область — 208 случаев;

Ивано-Франковская область — 783 случая;

Кировоградская область — 356 случаев;

г. Киев — 1298 случаев;

Киевская область — 604 случая;

Львовская область — 371 случай;

Луганская область — 32 случая;

Николаевская область — 116 случаев;

Одесская область — 248 случаев;

Полтавская область — 180 случаев;

Ровенская область — 553 случая;

Сумская область — 95 случаев;

Тернопольская область — 664 случая;

Харьковская область — 221 случай;

Херсонская область — 88 случаев;

Хмельницкая область — 72 случая;

Черновицкая область — 1429 случаев;

Черкасская область — 276 случаев;

Черниговская область — 39 случаев.

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Ранее Факты ICTV собрали все, что нужно знать о карантине в Украине, который был введен из-за распространения Covid-19.