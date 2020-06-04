По состоянию на 4 июня в Киеве зафиксировали 3 210 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 77 человек заболели Covid-19, среди них — 15 медиков.

За период пандемии в столице 69 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;

26 мужчин от 24 до 82 лет;

9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум — по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 443 больных;

Шевченковский район — 204 больных;

Соломенский район — 288 больных;

Днепровский район — 328 больных;

Святошинский район — 251 больной;

Деснянский район — 362 больных;

Подольский район — 204 больных;

Голосеевский район — 256 больных;

Оболонский район — 241 больной;

Дарницкий район — 618 больных.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

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С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали 588 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 25 410 человек. Из них 748 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 040 человек.