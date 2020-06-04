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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 4 июня в Киеве зафиксировали 3 210 подтвержденных случаев коронавируса, за сутки — 77 человек заболели Covid-19, среди них — 15 медиков.

За период пандемии в столице 69 людей умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Среди заболевших:

  • 39 женщин в возрасте от 22 до 78 лет;
  • 26 мужчин от 24 до 82 лет;
  • 9 девочек от 1 до 17 лет и 3 мальчика: одному из них 2 года, двум — по 13 лет.

В больницы столицы госпитализировали 11 пациентов. Остальные — лечатся на самоизоляции, под контролем врачей.

Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 443 больных;
  • Шевченковский район — 204 больных;
  • Соломенский район — 288 больных;
  • Днепровский район — 328 больных;
  • Святошинский район — 251 больной;
  • Деснянский район — 362 больных;
  • Подольский район — 204 больных;
  • Голосеевский район — 256 больных;
  • Оболонский район — 241 больной;
  • Дарницкий район — 618 больных.

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица подготовила план первого этапа ослабления карантина, который начался 12 мая.

Читайте: В Украине ослабили карантин: что разрешено с 11 мая и какие запреты сохранились

С 11 мая в столице заработали рестораны (на вынос), салоны красоты, парикмахерские и часть среднего бизнеса. Крупные торговые центры и магазины в них на первом этапе не открывали.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 4 июня в Украине зафиксировали 588 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 25 410 человек. Из них 748 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 040 человек.

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