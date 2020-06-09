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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

По состоянию на 9 июня в Киеве зафиксировали 3 523 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 33 человека заболели Covid-19, среди них — 1 медик.

За период пандемии в столице 79 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели за последние сутки:

  • 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
  • 12 мужчин от 19 до 73 лет;
  • 1 мальчик, которому 9 лет.

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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

  • Печерский район — 460 больных;
  • Шевченковский район — 248 больных;
  • Соломенский район — 321 больной;
  • Днепровский район — 360 больных;
  • Святошинский район — 281 больных;
  • Деснянский район — 407 больных;
  • Подольский район — 235 больных;
  • Голосеевский район — 273 больных;
  • Оболонский район — 273 больных;
  • Дарницкий район — 664 больной.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

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Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать руками лицо;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.

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