По состоянию на 9 июня в Киеве зафиксировали 3 523 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 33 человека заболели Covid-19, среди них — 1 медик.
За период пандемии в столице 79 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Заболели за последние сутки:
- 20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;
- 12 мужчин от 19 до 73 лет;
- 1 мальчик, которому 9 лет.
Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения
Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:
- Печерский район — 460 больных;
- Шевченковский район — 248 больных;
- Соломенский район — 321 больной;
- Днепровский район — 360 больных;
- Святошинский район — 281 больных;
- Деснянский район — 407 больных;
- Подольский район — 235 больных;
- Голосеевский район — 273 больных;
- Оболонский район — 273 больных;
- Дарницкий район — 664 больной.
Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.
Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:
- регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;
- соблюдать дистанцию в людных местах;
- не трогать руками лицо;
- соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
- обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.
По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.
Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.