По состоянию на 9 июня в Киеве зафиксировали 3 523 подтвержденных случая коронавируса, за сутки — 33 человека заболели Covid-19, среди них — 1 медик.

За период пандемии в столице 79 человек умерли от вируса, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Заболели за последние сутки:

20 женщин в возрасте от 19 до 82 лет;

12 мужчин от 19 до 73 лет;

1 мальчик, которому 9 лет.

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Сейчас в районах Киева сложилась такая ситуация:

Печерский район — 460 больных;

Шевченковский район — 248 больных;

Соломенский район — 321 больной;

Днепровский район — 360 больных;

Святошинский район — 281 больных;

Деснянский район — 407 больных;

Подольский район — 235 больных;

Голосеевский район — 273 больных;

Оболонский район — 273 больных;

Дарницкий район — 664 больной.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить к семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры набирайте 103.

Чтобы вы не заболели ВОЗ перечисляет простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртосодержащим средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать руками лицо;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу в случае повышения температуры или появления других симптомов.

По состоянию на 6 июня в Украине зафиксировали 550 новых случаев коронавируса Covid-19.

Согласно статистике, коронавирус подтвержден у 26 514 человек. Из них 777 пациентов умерли. Вылечиться смогли 11 812 человек.