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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в Киеве: статистика распространения по районам (Обновляется)

В Киеве очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 3 июля Covid-19 подтвердили еще у 105 человек.

Общее количество больных в столице достигло 5 347 случаев.

Всего с начала эпидемии в столице умерли 112 человек, за прошедшие сутки — один больной. Побороли недуг 1 733 пациента, за минувшие сутки выздоровел еще 91 человек.

Всего в Киеве коронавирусом болеют 3 502 человека.

Читайте: Коронавирус в Украине — карта распространения Covid-19

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 23. В Дарницком — 18.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева 

  • Печерский район — 590 больных;
  • Шевченковский район — 429 больных;
  • Соломенский район — 508 больных;
  • Днепровский район — 606 больных;
  • Святошинский район — 457 больных;
  • Деснянский район — 644 больной;
  • Подольский район — 364 больных;
  • Голосеевский район — 405 больных;
  • Оболонский район — 474 больных;
  • Дарницкий район — 870 больных.

Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

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Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

Симптоми коронавірусу і куди дзвонити

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

  • регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;
  • соблюдать дистанцию в людных местах;
  • не трогать лицо руками;
  • соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);
  • обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 505 выздоровели.

Сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.

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