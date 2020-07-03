Коронавирус в Киеве: статистика по районам (ОНЛАЙН)

В Киеве очередной антирекорд заболеваемости коронавирусом. По состоянию на 3 июля Covid-19 подтвердили еще у 105 человек.

Общее количество больных в столице достигло 5 347 случаев.

Всего с начала эпидемии в столице умерли 112 человек, за прошедшие сутки — один больной. Побороли недуг 1 733 пациента, за минувшие сутки выздоровел еще 91 человек.

Всего в Киеве коронавирусом болеют 3 502 человека.

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Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе — 23. В Дарницком — 18.

Ситуация с коронавирусом в районах Киева

Печерский район — 590 больных;

Шевченковский район — 429 больных;

Соломенский район — 508 больных;

Днепровский район — 606 больных;

Святошинский район — 457 больных;

Деснянский район — 644 больной;

Подольский район — 364 больных;

Голосеевский район — 405 больных;

Оболонский район — 474 больных;

Дарницкий район — 870 больных.

Как в Киеве происходило ослабление карантина.

Если вы чувствуете, что у вас появились симптомы коронавируса Covid-19, стоит позвонить семейному врачу или на горячую линию Минздрава. При наличии высокой температуры звоните 103.

ВОЗ перечислила простые правила профилактики коронавируса:

регулярно мыть руки или обрабатывать их спиртовым средством;

соблюдать дистанцию в людных местах;

не трогать лицо руками;

соблюдать правила респираторной гигиены (прикрывать рот во время чиханья и кашля);

обязательно обращаться к врачу при повышении температуры или появлении других симптомов.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро пятницы, 3 июля, выявлено 876 новых случаев инфицирования коронавирусом, 27 человек умерли, 505 выздоровели.

Сейчас болеет 24 649 человек, что на 372 больше, чем днем ранее.